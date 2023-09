Jedlička zpátky v Ďolíčku. Bohemians a Plzeň řeší formu transferu

Na jarním hostování v Bohemians zářil a byl jedním ze strůjců postupu klokanů do evropské kvalifikace. Jenže po návratu do Štruncových sadů přes Jindřicha Staňka do branky Viktorie nejel vlak. A tak se Martin Jedlička vrátil tam, kde se mu dařilo. V Ďolíčku se zatím zapojil do tréninku a oba kluby řeší formu přesunu.