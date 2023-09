Posila pro Vrbu z ciziny! Zlín sáhl do MLS, bere Ostrákova spoluhráče

Selmir Pidro (hlavičkuje) by měl být novou posilou Zlína z MLS • profimedia.cz

Selmir Pidro (vpravo) by měl být novou posilou Zlína z MLS • profimedia.cz

Selmir Pidro (vpravo) by měl být novou posilou Zlína z MLS • profimedia.cz

Pětadvacetiletý Bosňan se stal hráčem St. Louis loni v zimě, ale do konce ročníku ještě zůstal na hostování v FK Sarajevo. Do zámoří se definitivně přesunul v létě, smlouvu měl až do června 2025. Teď ale své angažmá končí a bude pomáhat Zlínu se záchranou v nejvyšší soutěži.

Ve špičkovém týmu MLS naskočil Pidro na podzim jen do dvou utkání, odehrál 41 minut. Většinu času strávil v béčku, v soutěži MLS Next Pro zapsal osm startů a dvě asistence. V neděli už by mohl obsadit levý kraj defenzivy Vrbova celku, který má na této pozici potíže.

V posledních dvou utkáních na ní zaskakoval pravonohý záložník Rudolf Reiter. Předtím byl v základu Tomáš Čelůstka, ovšem s jeho výkony nepanovala spokojenost. K dispozici je ještě zkušený Lukáš Bartošák, jenž zatím nedostal ani minutu. Přesto ho klub před pár dny podle zdrojů iSport.cz. odmítl uvolnit do druholigové Dukly.

Zlínu nevyšly námluvy s útočníkem Tomášem Poznarem, který zůstává navzdory několika nabídkám v polské Termalice. Vedle Pidra měl dorazit ještě jeden cizinec, příchod útočníka z Bosny ale padl.