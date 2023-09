Další rána pro Karvinou. Po sezoně má nejlepší střelec: Smířil jsem se s tím

Rajmund Mikuš rozjížděl v Karviné čtvrtou sezonu. Do klubu přišel v srpnu 2020 z Jihlavy, zůstal i po sestupu do druhé ligy. Šikovný záložník, který byl schopný hrát i na kraji obrany, byl jedním z klíčových borců. K návratu do ligy pomohl šesti góly. Ty střílel i teď, trefil se proti Zlínu (4:1), Mladé Boleslavi (1:2) a na Spartě (1:3). V elitní soutěži odehrál za Karvinou 57 zápasů (4+4).

„Miki byl jedním z tahounů týmu ve druhé lize a jsem opravdu rád, že zůstal,“ říkal sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk po prodloužení smlouvy. „Věřím, že formu a pracovitost potvrdí znovu i v nejvyšší soutěži.“

V posledním duelu před reprezentační přestávkou na Slavii (1:5) bohužel přišla stopka. Mikuš si ve 25. minutě duelu při snaze odkopnout míč před Muhamedem Tijanim prohnul pravé koleno. Výsledkem bylo vážné poranění kolenního kloubu a stehenního svalu.

„Klubový lékař, primář Zdeněk Vojkůvka, mu v prvních dnech po zranění úspěšně sešil utrženou část stehenního svalu,“ popisuje týmový fyzioterapeut Vít Císař. „Po první rehabilitaci, která je odhadována na čtyři až šest týdnů, by měl absolvovat kontrolní magnetickou rezonanci. A po ní bude následovat další operační zákrok – plastika předního zkříženého vazu spolu s operací menisku.“ Následná rekonvalescence bude v řádech měsíců.

Pro Karvinou a trenéra Tomáše Hejduška je to ztráta. „Velké oslabení!“ neskrývá kouč. „Je to nepříjemnost, ale bohužel se nedá nic dělat. Každopádně všichni přejeme Mikimu hodně sil a trpělivosti s návratem.“

I tak se Karvinští chtějí v sobotu proti Teplicím doma od 15 hodin fanouškům rehabilitovat za nečekané vyřazení z MOL Cupu. V Uničově padli 0:1. „Reprezentační přestávka začala nejhůř, jak mohla,“ neskrýval Hejdušek. „Po vypadnutí z poháru jsme pracovali na dvou věcech – na zápasové praxi a na hlavách.“

Žádná pohoda, několik borců si během přestávky zahrálo za béčko MSFL, zbytek tvrdě makal. „Jde do tuhého, čekají nás zápasy pravdy a ukáže se, jak na tom jsme.“

Karviná po výborném startu se Zlínem (4:1) získala v lize z dalších šesti zápasů jen bod za domácí remízu s Jabloncem (1:1). Je čtrnáctá, má stejně bodů jako předposlední Zlín a poslední Jablonec, skóre výrazně negativní 10:17.

„Co bylo, to bylo. Je to pryč, musíme se znovu nastartovat stejně jako v prvním kole se Zlínem,“ nabádá Tomáš Hejdušek. „Díváme se dopředu. Potřebujeme přilákat fanoušky a nenechat žádného soupeře, aby od nás odjížděl s bodovým ziskem, jako se to povedlo Boleslavi a Jablonci. Pokud chceme zachránit ligu, a to my chceme, tak hlavně doma musíme vyhrávat!“