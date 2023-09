Ostuda! Tohle nepřejdeme, hřímal trenér Karviné po vyřazení v Uničově

Karvinský Bartl trefil slávistu Juráska loktem do krku • Repro iSport TV

„Ostuda, tohle jen tak nepřejdeme,“ mračil se trenér Tomáš Hejdušek po nečekaném klopýtnutí. „Je alarmující, že jsme ani nebyli lepším týmem. Hráči, kteří dostali šanci, si toho nevážili. Místo toho, aby nám příjemně zamotali hlavu, tak v konečném součtu měl Uničov víc šancí. Důkladně si všechno vyhodnotíme a jen tak to rozhodně nepřejdeme.“

Pohárové sestava se proti ligovému základu sice lišila. Nicméně celý zápas odehráli například brankář Jiří Ciupa, stoper Dávid Krčík nebo zkušený útočník Martin Doležal, kteří do užší rotace patří. „Hrozné. Je to ostuda, takhle hrát nemůžeme,“ neskrýval naštvání Ciupa, který tým vedl jako kapitán.

V čem byl problém? „Úplně ve všem!“ nezastíral brankář. „Agresivita, kvalita, komunikace... Na ligový tým to bylo zkrátka málo.“ Na změny v sestavě se nevymlouval. „Máme široký kádr a šanci dostali další kluci. Hrozně nás vyřazení i výkon štve. Zkrátka nám to nevyšlo jako týmu. Musíme se z vyřazení co nejdříve otřepat a nachystat se na ligový zápas s Teplicemi.“

Ve FORTUNA:LIZE mají Karvinští po sedmi kolech 4 body, skóre 10:17 a jsou čtrnáctí. Předposlední Jablonec a poslední Zlín mají stejný počet bodů. Pouze těmto soupeřům sebrali Karvinští doma body (Zlín 4:1, Jablonec 1:1). Z posledních zápasů na Spartě a Slavii mají skóre 2:8. Příští sobotu doma hostí Teplice.

„Chtěli jsme se právě na Teplice nastartovat výhrou v poháru,“ krčil Ciupa rameny. „Místo toho jsme z něho vypadli. Jsem zklamaný! Musíme se z toho okamžitě otřepat a udělat maximum, ať se takové výkony neopakují.“