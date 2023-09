SESTŘIH: Mladá Boleslav - Hradec Králové 5:1. Bída hostů, zářil Mareček

První poločas byl zcela v režii domácích. V páté minutě měl Mareček spoustu času na zpracování Solomonovy přihrávky a zblízka poprvé prostřelil Bajzu. Ve 14. minutě autor vedoucího gólu našel centrem z rohu Karafiáta, jenž hlavou i s přispěním nejistého zákroku brankáře zvýšil. V lize skóroval po dvou letech.

Mareček znovu potrestal laxní obranu soupeře v 21. minutě. Tentokrát ho na hranici malého vápna vyzval ke skórování Pulkrab a pětadvacetiletý záložník desátou ligovou brankou v kariéře potvrdil střeleckou formu.

V minulém kole v Ostravě (0:2) se sice neprosadil, předtím ale pomohl shodně dvěma góly k remíze 2:2 na Slovácku i k pohárové výhře 4:2 nad Ústím nad Labem. Sparťanský odchovanec byl těsně před pauzou blízko hattricku, hlavičku z krkolomné pozice ale do odkryté brány nenasměroval.

Královéhradecký trenér Weber zareagoval střídáním už po půlhodině a další dvě přidal na začátku druhé půle, ani změny ale jeho tým nenastartovaly. Naopak v 48. minutě si Kušej nikým neatakovaný navedl míč na levačku a z hranice vápna se technickým obstřelem trefil přesně k tyči.

Účastník nedávného Eura do 21 let, o němž se v posledních týdnech mluvilo v souvislosti s možným přestupem do zahraničí, oslavil druhým gólem v ligovém ročníku návrat do sestavy po měsíční pauze.

Čtvrtý gól padl v okamžiku, kdy hostující „kotel“ vyvěsil transparent s poděkováním mladoboleslavskému klubu za dvouletý azyl, který Hradec během výstavby nového stadionu našel v Lokotrans Aréně. Vzápětí dali příznivci Východočechů najevo nespokojenost pokřikem „Weber ven“, který v dalším průběhu několikrát zopakovali.

V 56. minutě Hradec snížil, když střídající Juliš po Čmelíkově centru přehodil hlavičkou gólmana Trmala. Hostům gól pomohl a dění na trávníku se vyrovnalo, zápas už se ale navzdory náznakům šancí na obou stranách spíše dohrával. Přesto ještě v 80. minutě uzavřel skóre Suchý pohotovou tečí po závaru před bránou.

Hradec utrpěl nejvyšší porážku v sezoně a se středočeským soupeřem prohrál po dvou zápasech. Venku získal z posledních pěti ligových duelů jediný bod. Boleslav v nejvyšší soutěži dala pět branek v jednom utkání poprvé od září 2019, kdy deklasovala Příbram 6:0.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 5. D. Mareček, 14. Karafiát, 21. D. Mareček, 48. Kušej, 80. Suchý Hosté: 57. P. Juliš Sestavy Domácí: Trmal – Kubista (66. Hilál), Suchý, Karafiát – Kostka, D. Mareček (75. Mašek), Matějovský (C), Fulnek – Solomon (75. Ladra), Kušej (83. Vaníček) – Pulkrab (67. Poulolo). Hosté: Bajza – Ja. Klíma, Čihák, Leibl – Čmelík, Kučera, Kodeš (C) (82. O. Ševčík), Krejčí st. – Pudhorocký (46. Šašinka, 72. Horák) – Hais (29. Harazim), Vašulín (46. P. Juliš). Náhradníci Domácí: Mikulec, Suchomel, Šimek, Poulolo, Kadlec, Vaníček, Hilál, Mašek, Ladra Hosté: Zadražil, Harazim, Ševčík, Juliš, Rada, Šašinka, Horák Karty Hosté: Krejčí st., Leibl Rozhodčí Dalibor Černý – Petr Caletka, Petr Antoníček Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3011 diváků

Klíčové okamžiky zápasu

