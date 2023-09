Pardubičtí talenti: Hlavatý je hvězda a upoutal Slavii, Daněk startuje motory

Jakmile dostane míč, v hlavě má jedinou myšlenku – postrčit balon vpřed. Michal Hlavatý odmítá hrát spekulativní fotbal, přihrávky do stran či dozadu od něj vidíte jen v případech, kdy jiné řešení nezbývá. Stejně tak, s nesmírným fortelem, se prezentoval proti Slavii.

Pardubická devatenáctka byla dominantní. Umně vyšívala hru domácích, stavěla akce, vyžívala se v prosekávačkách, v driblinku, rozehrávala standardní situace. Sice to ke gólovému efektu nevedlo, přesto Hlavatý ukázal zřejmou sílu a kvalitu, která v Pardubicích nemůže vydržet donekonečna. Spíš to vypadá, že jde o poslední východočeskou sezonu sympatického chlapíka z Hořovic.

Kariérní zlom se blíží. Po Hlavatém mlsně kouká právě Slavia.

„Je to šikovný, zajímavý hráč. Sledovali jsme ho, koukali jsme na něj ještě teď na poslední chvíli před uzávěrkou přestupů. Máme ho v širším výběru zajímavých hráčů. Neříkám, že ho budeme dělat, vraceli jsme se ale k němu, když nám popadalo portfolio hráčů ze zahraničí,“ přiznal kouč vítězů Jindřich Trpišovský. „Je to podobný typ jako Petr Ševčík. Bylo hezké sledovat miniduel těchto hráčů,“ vypíchl.

Jestliže Hlavatý je v kurzu, Kryštof Daněk byl kvůli herní nečinnosti nucen opustit Spartu a nabrat ztracené sebevědomí na hostování v Pardubicích. Že českému reprezentantovi do jednadvaceti let do pohody cosi chybí, jasně ukázala konfrontace se Slavií. „V žádném případě nás nezklamal, ale je vidět, že dlouho nehrál. Věříme, že se bude každým zápasem zlepšovat, kvalitu má velmi dobrou,“ pravil po utkání pardubický kouč Radoslav Kováč.

Ve Spartě byl Daněk na druhém kolejišti. Odstavený. Opomíjený. Možná zčásti nepochopený. V aktuálním ročníku v soutěžním zápase za rudé neodehrál ani minutu. Ani rok předtím to nebylo nic slavného, jen 1127 minut v celém ročníku. Brian Priske vidí složení záložní formace, popřípadě obsazení křídelních prostorů, jinak. Bez Daňka. Proto hostování v Pardubicích a příležitost zase zažehnout motory.

Od Kováče, který práci s mladými hráči bere jako klíčové profesní zadání, dostane jistě dostatek herního času. „Přišel ve výborném nastavení, každý fotbalista chce hrát a on to měl ve Spartě složité. Dlouho nehrál soutěžní zápas a hned jsme ho proti Slavii hodili do vody. Říkali jsme mu, že to je ideální zápas na rozkoukání,“ popisoval vlastní uvažování kouč Pardubic.

Absence herní praxe však na Daňkovi byla vidět až příliš. Dlouho nebyl téměř ve hře, v posledních patnácti minutách první půle se dostal se spoluhráči do dvou tří přečíslení, ale situace na posledních třiceti metrech měl řešit lépe. Možná ostřeji, přímočařeji, individuálněji, sebevědoměji. Místo finálních pasů kreslili statistici do poznámek ztráty. Přitom právě v ofenzivní zóně, na posledních třiceti metrech, je Daňkova největší přidaná hodnota.

„Souhlasím. Vzali jsme ho kvůli nadstandardnímu řešení ve finální třetině hřiště. Věříme, že poroste psychicky i herním nastavením. Zápasy mu pomůžou a on pomůže nám,“ věří Kováč. S Daňkem si ale bude muset dát práci. Nicméně může to stát za to.

Pro Pardubice. I pro samotného záložníka.