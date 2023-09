Baník na hraně pravidel. Zraněný Tanko na plac, FAČR chystá změnu

„Změna v sestavě. Tanko se v rozcvičce zranil a do základní sestavy nastupuje Almási.“ Oznámil ani ne půl hodiny před zápasem Baník Ostrava na svých sociálních sítích. Stejnou změnu nechal i uvést do zápisu, kde superrychlého Nigerijce zastoupil podstatně mohutnější útočník s číslem 99.

Jestli se zápas odehrál s Tankem či bez Tanka by nikoho asi příliš netankovalo. Kdyby se ovšem po 70 minutách neobjevil na hřišti a chvíli před koncem si nezaběhl za zelenobílou obranu a nepřipravil vyrovnávací branku pro Matěje Šína.

„Měl jít hrát, tak jsme to měli nachystané. Ale už včera na tréninku avizoval problém s kotníkem a nešlo to od začátku. Jenže my jsme ho potřebovali do zápasu, tak jsme společně s doktory vyhodnotili, že se to dá obstříknout a na 20 minut ho tam strčili,“ vysvětloval po zápase své rozhodování a snažení ostravského zdravotnického personálu kouč Pavel Hapal.

Na celý zápas to nebylo, ale na pár minut ano. S trochou snahy a pořádnou dávkou prostředku, díky kterému to bude bolet až po zápase, tolik baníkovská verze. Bohemians si ale ústy Jaroslava Veselého postěžovali, že hosté rychlou změnou po zveřejnění sestav otupili jejich výškovou převahu. Trenér klokanů totiž možná trošku překvapivě nechal na lavičce třeba Jana Matouška na úkor urostlejších hráčů.

„Takhle já můžu počkat, až mi soupeř dá sestavu, ‚zraní‘ se mi hráč a pak naskočí. Není to správné, ale nechám to na odbornících. Je to věc rozhodčích a delegáta, jak k tomu přistoupí. Myslím, že zraněný hráč by už v zápise být neměl, natož naskočit na hřiště,“ naznačil Veselý, že Baník, možná nechtěně, poukázal na cestu, jak reagovat na sestavu soupeře. Ve hře byla i možnost, že Ostravané porušili pravidla a Nigerijec nastoupil neoprávněně.

Ze zápasu existují dvě verze zápisu. Ta první, hodinu před výkopem, s Tankem v základní sestavě. Druhá, 25 minut před startem zápasu, v základu s Almásim a Tankem na střídačce.

„Podle Rozpisu celostátních soutěží se zápis v I. a II. lize uzavírá 60 minut před výkopem. Pak už může zápis měnit pouze rozhodčí, kterého klub informuje o skutečnosti, že z důvodu zranění potřebuje nahradit hráče ze základní jedenáctky jedním z náhradníků,“ napsal iSportu výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Následný postup v případě zranění určují Pravidla fotbalu: „Zraní-li se ještě před utkáním hráč družstva, doplní družstvo počet hráčů některým z nahlášených náhradníků a současně družstvo smí doplnit počet náhradníků o dalšího náhradníka. Provedené změny je nutno zaznamenat v Zápise o utkání ještě před zahájením hry, případně o poločasové přestávce.“

Pravidla mluví o dalším náhradníkovi, o samotném zraněném hráči se česká verze dostupná na webu FAČR nezmiňuje. Sobotní odpoledne v Ďolíčku tak možná odhalilo díru, na kterou regule nemyslí.

„Pokud by to někdo považoval za přestupek, tak nebyl takového rázu, aby byla porušena pravidla. Nemám strach, že by došlo k narušení regulérnosti,“ říká předseda Pravidlové komise FAČR Jiří Kureš.

Inspiraci pro její případné zalátání lze najít v zahraničí. FIFA ve svých soutěžích – například MS, takto vyměněného hráče sice připustí na střídačku, ale nesmí zasáhnout do zápasu, může být ale vybrán na antidopingovou kontrolu. Podobný systém používá i UEFA. Pravidlová komise FAČR chystá implementaci nařízení na tomto principu pro české profesionální soutěže v nejbližším možném termínu - už od příštího kola.