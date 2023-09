Dvě dorážky a Šulc je na pěti trefách. Padlo by nám tam všechno, culil se

Takhle na pohodu si mockrát v sezoně nezahrajete…

„Řekl bych, že by nám tam dneska padlo úplně všechno. (úsměv) Asi jsme si nemohli přát lepší zápas před čtvrtečním pohárem. Ale to bude úplně jiné.“

Vyhráli jste desetkrát v řadě, což je velká paráda. Měli jste úspěšnou sérii v hlavě?

„Věděli jsme to. Před zápasem jsme si o tom říkali. Jsme rádi, že jsme to zvládli.“

Vaše dvě branky byly docela podobné, že?

„Jo jo. Před tím prvním byli v bráně snad tři hráči. Říkal jsem si, že to prostě napálím. Naštěstí to tam padlo. Ten druhý? To trénuju. (úsměv) U toho gólu jsem měl víc času.“

Jak jste si užil reprezentační pauzu?

„Furt jsme trénovali naplno, měli jsme dvoufázové tréninky a volný víkend. Všichni jsme byli odpočatí a připravili jsme se na sto procent.“

Zlín - Plzeň: Durosinmi nachystal balon Šulcovi, po perfektní pumelici Viktoria vede 3:1! Video se připravuje ...

Úvod byl ale kostrbatý, co?

„Na začátku jsme my ve středu nesebrali jeden odražený balon a Zlín hned kopal dva rohy. Řekli jsme si, že takhle to nepůjde. Pak se nám podařilo vstřelit branku a následná červená karta to asi rozhodla. Když soupeř snížil na 1:2, trošku jsme ještě zpozorněli a zapnuli. Třetí gól to rozhodl. Po Buchičově (Buchově) čtvrtém jsme tušili, že to zvládneme a vstup do druhé půle byl taky dobrý.“

Bylo hodně znát, že domácí hrají v deseti?

„Myslím, že jo. Oni se pak snažili presovat křídly a my jsme byli na středu tři na dva. Vždycky jsem byl volný já, Buchič nebo Kalvi (Lukáš Kalvach). Když jsme to dostali do strany na Kadiče (Cadua), který je silný jeden na jednoho, měli jsme šance. Máme zkušené hráče. Konkrétně Kopi (Kopic) mi říkal, abychom nepřestali hrát a dali dva, tři góly.“