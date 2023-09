Duo Birmančevič a Haraslín: perfektní výkony. Sparťané ovládli iSport Index

Letná začíná v českých fotbalových klubech opět budit čirou hrůzu. Sparta v domácím prostředí vyhrála všechny čtyři zápasy, čtyřikrát vyprodala stadion a nastřílela 15 branek. Když k tomu připočtěme i slušnou produktivitu z venkovních zápasů, není divu, že statistiky ofenzivních hráčů Sparty vzkvétají. O Lukáši Haraslínovi už bylo řečeno dost, ve své formě nejlepší křídelník ligy nastřílel už šest ligových branek a před reprezentační přestávkou prakticky sám skolil Liberec. V iSport Indexu ho tehdy překonal jen plzeňský Cadu.

Veljko Birmančevič se ale pořádně rozjel až v uplynulém kole. Pětadvacetiletý Srb se v této sezoně gólově prosadil jen dvakrát, při demolici Pardubic a v evropském kvalifikačním klání proti Kodani. Fanoušky ale přesto zvedal ze sedaček svou nadprůměrnou rychlostí a přirozenou souhrou s kolegy Kuchtou a Haraslínem. Proti Slovácku už ale přeřadil na vyšší stupeň a k vysoké výhře přispěl dvěma góly a asistencí.

Bylo by naivní si myslet, že jde v podání Birmančeviče o výstřel do tmy, ofenzivní potenciál má obrovský. Doteď ho srážela slabší kondice a nedostatek herní praxe, ve francouzském Toulouse totiž loni odehrál jen 536 minut. Tuto hranici se Spartou překoná zřejmě už v derby „Ve Francii jsem naskakoval na deset patnáct minut, navíc proti soupeřům, jako je Paris St. Germain nebo Marseille. To není příležitost udělat si čísla do statistik, protože se věnujete jen bránění,“ okomentoval loňskou sezonu.

O číslech mluvil před pár týdny i kouč Brian Priske. „Je důležité, že se jeho výkon promítne i ve statistikách. Jsem si jistý, že od něj uvidíme víc. Ale byl i v defenzivě, měl hodně návratů a represinků,“ chválil ho po zápase s Pardubicemi.

Jeho pozici na hřišti je někdy těžké definovat, v ofenzivním trojzubci se pohybuje prakticky na třech postech a jeho univerzalita často vytlačuje Kuchtu na křídlo. Výhodou je i jeho obounohost, za Spartu už skóroval jak pravačkou, tak levačkou.

Haraslína v konkurenci „Birmy“ samozřejmě nelze ignorovat, podle iSport Indexu dominoval v desíti z dvanácti sledovaných metrik a obdržel také 10 bodů. Na třech gólech svého týmu se podíleli i Pavel Šulc (9,54 bodů) Rafiu Durosinmi (9,05 bodů).

Právě plzeňský Šulc po osmém kole FORTUNA:LIGY vévodí celkovému pořadí iSport Indexu s průměrnými 7,21 body. Birmančevič (6,88) se posunul za něj a na třetí místo společně poslali dosavadního lídra tabulky Lukáše Provoda (6,83).

Pro připomenutí - Deník Sport a iSport.cz jako první sportovní médium v Česku hledá na základě iSport Indexu, uceleného analytického pohledu za pomoci dvanácti metrik, nejlepšího hráče sezony.