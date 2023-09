Pražská „S“ před derby: Sparta dává góly nad plán. Zareaguje Slavia?

Slávisté v Pardubicích dominovali – na pohled i číselně. Pálili šestadvacetkrát, z toho šestkrát na bránu. O vítězství 1:0 však musel z pokutového kopu rozhodnout Václav Jurečka. XG, což je metrika takzvaných očekávaných gólů (zohledňuje počet i kvalitu šancí), měl tým 3,04. Logicky by zkrátka měl skórovat třikrát…

„Efektivita nás trochu sráží, ale snad si to šetříme na čtvrtek a na víkend,“ vyhlíží duel v Evropské lize v Ženevě a souboj s Letenskými brankář Aleš Mandous.

Pojďme ke Spartě. Slovácko zničila, 5:0 je demolice špičkového ligového soka. Numera ukazují na nesmírnou efektivitu. Sparta střílela sedmnáctkrát, z toho devětkrát mezi tyče. XG jí analytici určili na 2,75, dostala se tedy o dvě branky výše.

„Tentokrát to bylo od všech útočných hráčů opravdu velmi dobré. Víme, co směrem dopředu dokážou, takže naše práce je připomínat jim, aby plnili všechny úkoly, včetně těch defenzivních,“ chválil kouč Brian Priske.

Úspěšnost se projevuje také ve skóre, což je samozřejmě logické. Sparta je po osmi kolech na čtyřiadvaceti brankách, Slavia zapsala o osm tref méně. Průměr z toho vychází hezky zaokrouhlený – tři ku dvěma.

„Určitě jde větší strach ze sparťanského útoku. Na druhou stranu známe realizační tým kolem trenéra Trpišovského, na zápas se dobře připraví. Ten rozdíl si určitě do hlav vůbec nedávají a příliš ho neřeší,“ řekl bývalý hráč Slavie a nový expert deníku Sport Tomáš Malínský.

Co je parametr xG (očekávané góly) Metrika zohledňující kvalitu šancí, které se v zápase odehrají. Každá střela má hodnotu, jež udává pravděpodobnost, že skončí gólem. Například penalta má hodnotu 0,76, což znamená 76% šanci na vstřelení gólu.

Poslední kolo však nebylo výjimkou. Sparta jede od začátku sezony nad plán. Při xG 18,03, jak už bylo řečeno, nastřádala čtyřiadvacet branek. Může za to především nadstandardní kvalita jednotlivců. Lukáš Haraslín je nejlepším střelcem ligy, trefil se šestkrát, přitom xG má 2,04.

„Overperformují“, tedy přeskakují očekávání, rovněž Veljko Birmančevič s Janem Kuchtou, oba se trefili třikrát. Základní útočný trojzubec je tedy na čísle 12, což dělá rozdíl viditelný ve skóre.

„Jsem hodně spokojený hlavně se čtvrtým gólem, který vyplynul z toho, že Haraslín získal míč daleko od naší brány. To je přesně to, co chceme, jeden z principů, kterých se držíme. Jsem rád, jak všichni tři pracují, podstupují běžecké souboje, aby pomohli týmu. Tentokrát to asi byl jejich nejlepší zápas pohromadě,“ chválil po Slovácku Priske.

A to má kouč ještě nachystaného Vicotra Olatunjiho, který v neděli velmi dobře vstoupil do duelu jako střídající, dal gól, byl ve hře.

Naopak Slavia jede pod svými možnostmi. Symbolem budiž Václav Jurečka, nejlepší kanonýr posledního ročníku. V lize má zatím dva zářezy, oba z pokutových kopů. Ze hry skóroval v poháru a také v národním mužstvu v Maďarsku. Jeho xG je 5,93, takže jednoznačně „underperformuje“.

Ve Slavii je to však v posledních sezonách tradice. Trpišovský a spol. vyžadují od útočníků především propojení se zbytkem sestavy, práci v presingu, neustálou nabídku, běžeckou vitalitu. Možná i proto zatím nedostává tolik prostoru autor tří tref Mojmír Chytil. V osmi střetnutích byl jen dvakrát v základní sestavě, jinak střídal. V posledních třech kolech odkopal průměrně devětadvacet minut.

„Sparta je ve velké herní pohodě, ale může se jí to vymstít. Slavia má jednogólové či dvougólové výsledky, mohou být v pozoru a přistoupit k zápasu s větší vážností než Sparta, kde to všechno funguje. Aby se náhodou Sparta v derby nespálila,“ varuje Malínský. „Je super, že jsou tam teď hráči v pohodě a každým takovým výsledkem jim roste sebevědomí, ale může tam být nějaké uspokojení. Tady se počítají hlavně body, Sparta získala tři, Slavia tři a oba tábory mohou být spokojené,“ doplňuje.

V neděli bude proměňování příležitostí (samozřejmě) jedna ze zásadních dovedností. Uvidí se, zda si Sparta udrží nablýskané statistiky, či Slavia dorovná rozdíl.