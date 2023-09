Ještě jste trenérem Karviné? Hejdušek o telefonátu i o tom, co by udělal jinak

Odvolání jste vstřebal?

„Jasně. Jsem takhle nastavený. Co bylo, bylo, dívám se dopředu. Vyhodnocuji si všechny možné věci, co jsem udělal, neudělal. U mě pořád převládá pozitivní přístup. Nemáme se za co stydět, udělali jsme velký kus práce, postoupili do ligy. Že se nám posledních pár zápasů nepodařilo? Bohužel, to je fotbal. Pořád je to jenom sport.“

K čemu jste při vyhodnocování došel? Udělal byste něco jinak?

„Co bych udělal jinak... Spíš bych to otočil, chci se dívat na dobré věci. Možná jsem se neměl nechat unést