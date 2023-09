Kotala těší, že není v lize nejstarší. Hráčům dal test z milánského derby

Hned před prvním tréninkem nachystal hráčům test - společně se dívali na milánské derby, aby viděli na TOP úrovni systém 3 - 5 - 2, trenérovu libůstku. „Trochu je vyzkouším,“ usmál se sedmdesátiletý Václav Kotal, nový šéf lavičky v Hradci Králové. Tým na jedenáctém místě ligy přebírá po Jozefu Weberovi, do klubu se vrací po jedenácti letech . Ale pozor, ve službách „votroků“ to není jediný Kotal…

Sledujete vnuka? Hraje za U17.

„Byl jsem se podívat o víkendu, ale už jsem ho nestihl. Přijel jsem po šedesáté minutě, kdy už byl vystřídaný.“

Jste na něj přísný?

„Když byl menší, měli jsme víc času, tak jsem se s ním snažil pracovat. Ale má chytrého tátu, myslím, že náročných trenérů má dost. (směje se)“

Vy jste také náročný. Vyzkoušíte hráče při sledování derby AC vs. Inter?

„Samozřejmě, musím vědět, jak přemýšlejí. Organizace hry je u mě na prvním místě. Nemusíte mít tak kvalitní fotbalisty, ale organizací se dá spousta věcí, neříkám, že nahradit, ale vyřešit.“

Hradec je právě v nepříliš dobré situaci. Rozmýšlel jste se hodně, zda nabídku přijmout?

„V neděli jsme se sešli na Žižkově se sportovním ředitelem Sabouem, řekl jsem, že se v pondělí vyjádřím. Říká se, že se liga neodmítá, přece. (usmívá se) K hradeckému fotbalu mám vztah, bydlím tady - i proto jsem souhlasil.“

Ve Viktorce jste byl šéftrenér. Jste rád, že se vracíte do hlavní role?

„Když jsem přivedl po konci Michala Šamrdy ze Sparty Michala Horňáka, dělal jsem spíš takového poradce. Byl jsem tam na nějakou konzultaci, do tréninku jsem už nezasahoval. Myslím, že po těch letech mi to pomohlo. Člověk nabere sílu na další angažmá, které přišlo. A teď jsem rád, že nejsem nejstarší trenér v lize.“ (směje se)

Ano, Miroslav Koubek v Plzni je o rok starší.

„Jsme kamarádi, bývalí spoluhráči ze Sparty. Jednu dobu už jsem nejstarší byl, rád to přenechám. (usmívá se)“

ZOOM: Co leží, neběží? Ba ne. Maximalista, skvělý příklad, říká Kotal Video se připravuje ...

Energii viditelně máte.

„Myslím, že pořád dost. Dělal jsem komentáře pro Sport, koukal jsem, že to převzal Tomáš Malínský, který pode mnou začínal v lize. Sleduju ligu i celou Evropu, jsem si jistý, že jsem pořád v obraze.“

Jak tedy vidíte jedenáctý Hradec?

„Hodnocení si nechám spíš do kabiny. Byl jsem tady na Olomouci, další zápasy jsem viděl v televizi. Máme dost nepříjemnou sérii, to je pravda. Teď nás čeká Jablonec, v první řadě se na něj musíme zkoncentrovat.“

Co pro vás vlastně znamená Hradec?

„Na prvním místě pro mě asi musí být Sparta, kde jsem odehrál devět let, pak i trénoval. Ale Hradec je na tom podobně, zažil jsem tady mnoho. Třeba když jsme po návratu do ligy dvakrát porazili Spartu, to bylo něco.“

Ano, Václav Pilař rozhodl ten první zápas, vy jste mluvil o tříhlavých fanoušcích.

„Byl nějaký limit, myslím 4 tisíce, a já jsem řekl, že tady byly 4 tisíce, ale každý měl tři hlavy. Byla to taková replika. (usmívá se)“

Těšíte se hodně na novou arénu?

„Ano, i když to samozřejmě i zavazuje. Už když jsem přišel v osmdesátém druhém, tak mu ukazovali maketu. Vedle tenisu za okruhem byl pozemek biskupství, tam měl stadion stát. Pak jsem měl model v kanceláři, když jsem dělal na konci devadesátých let sportovního ředitele za majitele inženýra Vody. Jsem rád, že jsem se toho dožil.“