Hradec hlásí Kotalův návrat, Weber končí. Beru to i na sebe, říká Sabou

V sobotu „votroci“ ostudně narazili v Mladé Boleslavi. Prohráli 1:5, už po dvaceti minutách ztráceli tři branky. Předvedli výkon neligových parametrů. Stejně jako předtím v Ostravě, nebo v prvním poločase na půdě Bohemians. Po čtyřech porážkách v řadě, a po nevalném výkonu v pohárovém utkání v Soběslavi, bylo zřejmé, že opakované výsledkové havárie nezůstanou bez odezvy.

Deník Sport už v neděli ráno hlásil, že trenér Jozef Weber může být v řádu hodin, nejpozději v pondělí, odvolán. Tak se i stalo. Klubové vedení si vyhodnotilo, že není na co čekat, a prodlužovat agónii by v žádném případě nebylo strategické.

„V klubu proběhly velké změny – nový stadion, nová éra, vyšší zájem veřejnosti, vysoká očekávání. V takové situaci měl Jožka vstup do nového prostředí o to komplikovanější. Stojím si za tím, že je dobrý trenér, v minulosti to prokázal, když dvakrát postoupil do ligy. Tady to do sebe prostě nezapadlo,“ prohlásil sportovní ředitel Jiří Sabou.

V neděli dopoledne se pod žižkovským vysílačem uskutečnila klíčová schůzka. Sabou sondoval u Václava Kotala, šéftrenéra Viktorie, zda by měl zájem o jinou práci. Sedmdesátiletý odborník, který přispíval pravidelnými expertními komentáři na stránky Sportu a webu iSport.cz, na nabídku rychle kývl. Nikdy totiž neskrýval, že by Hradci ještě jednou rád pomohl.

„Museli jsme jednat rychle. Mou prací je být na takovou situaci vždy připravený, takže variantu řešení jsem měl. Václav Kotal je zkušený a ostřílený hradecký patriot, kterého není třeba více představovat,“ vysvětlil Sabou. „Situaci kolem trenéra beru částečně na sebe. Úplně jsem neodhadl, jak těžké to Jožka v novém angažmá bude mít. Když vidím, že něco nefunguje, je lepší přiznat si chybu včas a přistoupit k nápravě, než abychom se trápili a jen oddalovali rozhodnutí, které by v budoucnu přišlo tak jako tak, třeba v ještě horší situaci.“

V pondělí dopoledne trenérskou rošádu odsouhlasilo představenstvo. Kotal se v úterý ráno poprvé potká s týmem a povede úvodní tréninkovou jednotku před nedělním domácím zápasem s Jabloncem. Byť bylo ve hře asistentské místo pro Michala Šmardu, nakonec na přání klubového vedení zůstává realizační tým (vyjma Webera) beze změny. Tedy se Stanislavem Hejkalem, Adrianem Rolkem i trenérem brankářů Tomášem Poštulkou.

Fanoušci jsou z Kotalova nástupu u vytržení. Jestliže byli nedůvěřiví k Weberovi, což dávali na sociálních silně najevo, nyní projevují zcela odlišné emoce. V Hradci se totiž náchodskému rodákovi od mimořádně úspěšného angažmá v letech 2009-12, kdy vrátil „votroky“ do ligy a v nováčkovské sezoně s nimi skončil na osmém místě, neřekne jinak než Kapelník. Dokonce má svůj vlastní chorál. V neděli jistě zazní. Zda bude součástí vítězné premiéry, se teprve uvidí.

Kotal končí v pozici šéftrenéra u druholigového Žižkova, předtím působil ve Spartě, také v Brně nebo v Jablonci.