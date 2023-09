Krčmář chválí Kairinena i atmosféru na Spartě: Takovou nepamatuji

Jak jako profesionální sportovec a zároveň fanoušek vnímáte fotbalisty na hřišti? Přenesete si z toho něco i do biatlonu?

„To rozhodně, na sportu mě vždycky baví sledovat chování hráčů a vidět, jak hráči fungují. Dlouho propírané téma bylo Láďa Krejčí a penalty, to pro mě je úplně moment, který my jako vrcholoví sportovci vyhledáváme. Když to vztáhnu na sebe, loni jsem jel závod s hromadným startem v Östersundu, přijížděl jsem na čtvrtou položku a střílel o vítězství, s dalšími pěti lidmi jsme bojovali o medailové umístění. To je to samé, jako když jdete v devadesáté minutě kopat penaltu, která bude rozhodovat o vývoji zápasu. Baví mě sledovat, jak se člověk k tomu postaví, jaký má před tím mechanismus. Fakt ho pečlivě sleduji z psychologického hlediska.“

A když zápas skončí, odcházíte hned ze stadionu?

„To právě ne, rád zůstávám úplně do poslední chvíle, ať se prohraje, nebo vyhraje. Kkoukám, jak hráči reagují a vytvářím si celkový obrázek. Říkám si, jaký má dotyčný hráč dopad na tým a snažím se to vnímat i po této stránce, protože většinou po prohraném zápase to ukáže nejvíce. Jak člověk dokáže pracovat s mentalitou, jak moc to je pro něj důležité a celé to vnímá.“

Kde na stadionu sedíte, snažíte se kvůli tomu být co nejblíže u trávníku?

„Je mi to jedno, v tuhle chvíli máme permanentky úplně v poslední řadě nahoře, takže mám celý stadion před sebou a vidím všechno. Vyloženě nepotřebuji být úplně blízko, ale hezky si to takhle propojuji.“

Když byste měl být konkrétní a říct příklad chování hráče, které vás zaujalo...

„Například mě příjemně překvapilo, jak reagoval Kairinen po vypadnutí z předkola Ligy mistrů. Dlouho jsem neviděl cizince ve Spartě prožívat nezdařilý zápas jako v jeho případě. Všiml jsem si, že Kairinen tam opravdu stál jako hromádka neštěstí, ale v tom dobrém smyslu a bylo mu to tak strašně líto, to mě překvapilo. Kdyby to byl kapitán Krejčí, nebo odchovanec Sparty Wiesner, tak to pochopím…“

Překvapilo vás to i proto, že finský fotbalista přestoupil na Letnou teprve ke konci minulého roku?

„Za krátkou dobu navnímal Spartu a vlastně je i vidět, jak pro ten sport žije. Bylo na něm bylo vidět, jak je pro něj ten sport důležitý, jak moc chtěl dosáhnout úspěchu a chtěl se podívat dál. To mě na tom sportu baví nejvíc, ty emoce, ačkoliv jsou kolikrát negativní.“

Když se trochu vrátíme v čase, jak jste prožíval zisk titulu a co říkáte na atmosféru na Letné?

„Oslavy titulu letos na jaře jsem si moc užil a díky tomu, že můžu chodit na fotbal. Zažil jsem i atmosféru přímo na stadionu a to jsem nemusel být ani v kotli, protože opravdu skanduje celý stadion a to jsem nikdy nezažil. To stejné slyším i od dalších lidí, co chodí na Spartu už dvacet let, že atmosféra je neuvěřitelná.“

V čem vidíte největší změnu v chování fanoušků? Může za to třeba i konec dlouhého čekání na triumf v lize?

„Myslím, že to tak je. Dřív byl úspěch braný automaticky, zatímco teď si toho lidi možná začali trochu víc vážit. Nejsem úplně blázen, který by tam přišel a řval, ale teď to nejde jinak, když celý stadion skanduje. Dřív jsem většinou seděl, fandil jen kotel a zbytek stadionu koukal. Teď se fandí, skanduje a atmosféra je opravdu jiná. Když padne gól, člověk se tam objímá s lidmi okolo, které vůbec nezná a v životě je neviděl, komunita funguje úžasně.“

Jak jako dlouholetý fotbalový nadšenec vnímáte vztah klubu a fanoušků?

„Mám pocit, že kluby mají s fanoušky nastavený komunikační rámec. Víme, že když se nám něco nebude líbit a rozumně to sepíšeme - nejen jako kritiku, ale poskytneme i třeba návod, jak by se určitá situace dala řešit, klub to akceptuje a pracuje s tím. Když zůstanu u Sparty, která má slogan ´dvanáctý hráč´, vážně to tak vnímám. Ale funguje to tak podle mě i ve Slavii, Hradec teď prodal hodně permanentek, stará se i Baník… Za mě je super, že kluby jedou na vlně a s fanoušky a komunikují.“

Pomohla tedy komunikace směrem k fanouškům k celkovému zlepšení prostředí a vnímání českého fotbalu?

„V posledních letech se podle mě fotbal očišťuje, protože dříve to prostředí opravdu nebylo zdravé a mě samotného jako fanouška to mrzelo. Pro mě je fotbal relaxace, užívám si ho, v létě mi fotbal dodává emoce, které mi chybí, když nezávodím. V zimě, kdy se soustředím na biatlonové závody, fotbal sleduju spíš výsledkově a neprožívám to tolik. Ale od jara do podzimu jedu naplno.“