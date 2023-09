Daníček je po měsíci zpátky. Na Spartě jsme si srazili renomé, lituje lídr

Po měsíci je zpět. Přesně, jak si v hlavě naplánoval. Vlastimil Daníček (32) byl po zákroku mladoboleslavského Bensona Sakaly čtyři týdny mimo hru s pochroumaným ramenem a kotníkem. Vrátil se při debaklu na Spartě (0:5). „Vypadali jsme špatně,“ povzdechl si v rozhovoru pro iSport.cz. Chuť si hodlá spravit v sobotu proti Karviné. To je mimochodem jediný klub mimo Slovácko, v němž stoper či defenzivní záložník během kariéry krátce působil.

Původně se očekávalo, že se vaše pauza protáhne na pět, šest týdnů. Nakonec jsou z toho „jen“ čtyři.

„Dva dny před Spartou jsem začal trénovat s týmem a hned jsem jel s klukama na zápas. Původní plán vypadal hůř, ale v hlavě jsem si to nastavil tak, že bych chtěl stihnout Spartu. Věnoval jsem tomu spoustu času. Objel jsem doktory a dal jsem léčbě maximální péči.“

Co se uzdravilo dřív?

„Paradoxně rameno. Obojí ještě není stoprocentně v pořádku, ale do zápasu už jít můžu. Byli jsme domluvení s trenéry, že mě ke konci dají na hřiště.“

Proti Karviné už budete připravený odehrát celý zápas?

„Myslím, že ano. Akorát doháním manko, protože jsem kvůli ramenu nemohl prakticky nic dělat a i kotník byl hodně limitující. Minimálně tři týdny jsem fakt nedělal vůbec nic. Je to trošku znát. Kondičák se mi určitě pověnuje.“

Nemáte v sobě nyní nějaký blok?

„Toho jsem se právě musel na tréninku zbavit. Různě jsme to testovali. Kopáním, výskoky. Blok už je pryč.“

V sestavě měníte dvě pozice. Nyní se cítíte jako stoper nebo střední záložník?

„Těžká otázka… Je to něco mezi, padesát na padesát. (úsměv) Kde mě trenér využije, tam budu hrát. Není to pro mě úplně komfortní situace, ale už jsem se s ní sžil. V záloze se naběhám víc, někdy je rozdíl až dva kilometry.“

Jak jste se cítil na Spartě, kde se to Slovácku krutě nepovedlo?

„Vždycky hrajete o své jméno, renomé. A to jsme si teď srazili hodně dolů. Tohle mě na tom štve asi úplně nejvíc. Vypadali jsme špatně a já jsem tomu pak moc nepomohl.“

Hrát bez Marka Havlíka je pro vás složité, že?

„Havlas je náš klíčový hráč, to všichni vědí. Po delší době se stalo, že jsme šli do zápasu bez něj a asi nám to něco ukázalo. Mára je výborný, nadstandardní hráč. Je jasné, že na hřišti chyběl.“

Scházeli také indisponovaní Milan Petržela či Stanislav Hofmann. Hrálo to taky roli?

„Určitě. Je to osa týmu. Bohužel to tak dopadlo.“

V sobotu jdete na Karvinou, která čerstvě vyměnila trenéra. To bude zrádný duel, co?

„Přesně tak. Kluci se budou chtít před novým trenérem ukázat. I naše příprava je trošku jiná, než když víme, jaký trenér je na druhé straně a jakým chce hrát stylem. Doteď nevíme, kdo Karvinou povede. Ale už jsme takovou situaci několikrát zažili, není to pro nás nic nového. Určitě strávíme několik desítek minut u videa a budeme od našich trenérů dobře připraveni.“

Každopádně nic jiného než tři body neberete.

„Jednoznačně. Jiný cíl než vyhrát nemáme.“