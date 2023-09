Hušbauer o síle „S“ i divokém derby na Kypru. Proč v neděli nejde do Edenu?

Máte za sebou jen v lize 16 derby. Které se vám vybaví jako první?

„Asi to moje úplně první, protože to jsme tenkrát vyhráli doma se Spartou 3:0 na podzim 2011. Do té doby jsem sledoval derby se zájmem jen v televizi a vždycky jsem se na něj hrozně těšil. Najednou jsem měl jít na hřiště a nevěděl jsem, co od toho můžu čekat.“

Čekal jsem, že zmíníte duel z roku 2014, kdy jste se Spartou taky vyhráli 3:0 a přidal jste gól a asistenci.

„Ano, tohle derby bylo v závěsu. Na tenhle zápas samozřejmě taky nikdy nezapomenu, protože jsem dal v rámci derby svůj první gól, ale to z roku 2011 je výš.“

Jak se derby dotýká hráčů před zápasem?

„Ono se o tom mluví už tak tři týdny dopředu. Poslední týden už to máte hodně v hlavě, navíc vám to připomínají všichni kolem. Pamatuju si, že to byl vždycky velký humbuk. Na derby se soustředíte trochu jinak než na ostatní zápasy, protože tohle je hlavně svátek pro fanoušky.“

Kdo ze spoluhráčů derby nejvíc prožíval?

„Vždycky to byli hlavně odchovanci, kteří působili v klubu odmalička. Vlastně jsem tam patřil taky, protože jsem vyrůstal na Spartě, takže moc dobře vím, jak tradiční tenhle zápas je. Když zavzpomínám na další jména, tak mezi sparťany určitě Pavel Kadeřábek, Ladislav Krejčí starší nebo Kuba Brabec a ze Slavie byl hodně vyhecovaný Jaromír Zmrhal. Tihle kluci vždycky věděli, že to je fotbalová válka se vším všudy.“

Hrálo se vám lépe v Edenu nebo na Letné?

„Záleží na tom, jaký jsem měl na sobě dres. Na obou stadionech byla naprosto fantastická atmosféra, když jste hrál za domácí. Co si budeme povídat, hrát derby venku není tolik příjemná záležitost.“