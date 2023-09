Karvinou povede na Slovácku bratr bouřliváka Luhového: Chci důraz

Ľubomír Luhový je bývalý československý i slovenský reprezentant. Stejně jako starší bratr Milan hrával v útoku. Začínal v Púchově, oblékal dres Interu Bratislava, Bánské Bystrice, Trnavy nebo Petržalky. Vyzkoušel si také exotické angažmá v Japonsku (Urawa Red Diamonds). Nebyl tak úderný jako Milan Luhový, ale za reprezentaci Československa (2 zápasy) i Slovenska (9 zápasů) si také zahrál.

Kariéru Ľubomír Luhový ukončil v roce 2000, trénovat začal o šest let později, v roce 2010 se stal sportovním manažerem a trenérem Třince. V Karviné nejdřív působil u mládeže, k áčku se posunul během poslední zimní přestávky. V roli asistenta Tomáše Hejduška nahradil Radomíra Korytáře a přispěl k návratu MFK do ligy. V pondělí převzal přípravu týmu na plný úvazek. Do té doby, než klub najde trenérskou náhradu. Adepty by měli být Roman West nebo Ondřej Smetana, nicméně jednání dotažená nejsou.

„Přistoupili jsme k určitým korekturám v tréninkovém procesu,“ popisuje Luhový. „Nějaké zásadní změny neproběhly, spíš jsme na hráče apelovali, že od tréninku se všechno odvíjí. Dbali jsme na ještě větší důslednost. Stojím si za tím, že kluci mají svou kvalitu jako jednotlivci. I své limity. A právě limity se dají posouvat. Kluci o nich vědí a každý z nich musí přiložit ruku k dílu.“

Hráče upozorňuje především na to, aby si každý plnil dané úkoly. „To je první předpoklad případného úspěchu,“ říká Luhový. „V pondělí jsme udělali za minulostí tlustou čáru. Jsem pozitivní člověk a snažím se pozitivní energii přenášet i na lidi okolo. Věřím, že z hráčů dokážu vytáhnout maximum.“

Slovácko sice minule padlo na Spartě 0:5, ale v tabulce se drží na výborném pátém místě. Má o deset bodů víc než Karviná, která ze třinácti vzájemných zápasů vyhrála jen jediný. Před pěti lety doma 2:1, kdy za ni ještě váleli Filip Panák nebo Ondřej Lingr. Jediným pamětníkem tohoto vítězství z karvinské strany je Lukáš Budínský.

„Bude to těžký, náročný zápas,“ ví trenér Luhový. „Slovácko je charakteristické svou jednoduchostí, zaujetím a hráčskou kvalitou. Budeme bojovat,“ dodal.