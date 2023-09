Vrba kousal další debakl: Ke zdi? To půjdu možná už zítra. Plakat nebudu

Říkáte v nadsázce, že půjdete ke zdi. Jak vnímáte svoji pozici? Utíkat se vám, počítám, nechce?

„Nevím, to se musíte zeptat na vedení klubu. Situace je složitá, výsledky nejsou, vedení klubu musí rozhodnout, co se bude dít, nebo nebude dít. Já bych taky rád trénoval třeba nějaké jiné hráče a jiné dovedl, ale vycházím z toho, jaké máme možnosti a jací hráči ve Zlíně jsou. To je realita. Pokud se vedení rozhodne, že chce něco změnit a bude to o mně, tak se rozhodne a bude to vyřešeno. Já s tím zase tak velký problém nemám. Že bych kvůli tomu plakal, to určitě plakat nebudu.“

Co tedy říct k zápasu na Baníku?

„Hodnotí se mi to hodně těžce. Hráli jsme minulý týden s Plzní, výsledek byl, jaký byl. Dneska v Ostravě byl výsledek podobný, pro mě dvě rány. Z mého pohledu jsme zaslouženě prohráli. Jestli výsledek přímo odpovídá hře, je otázka, ale naše defenziva je opravdu špatná. Plzeň i Baník toho dokázaly využít a trestaly nás.“

Před poločasem jste srovnali na 1:1, byla naděje? Cítili jste šanci?

„Zvedli jsme trošku hlavu, bohužel jsme brzy dostali třetí gól a ten si myslím, že nás srazil. Už jsme se nedokázali vůbec zvednout. Už ani herně jsme nebyli nebezpeční a Baník kontroloval utkání. Pak ještě přidal další góly a zaslouženě vyhrál.“

Defenziva vás trápí proč?

„Je to celé mužstvo, není to jen o defenzivě jako o obráncích. Je to i o středových hráčích a útočnících. Pokud se někdo nezachytává s hráči soupeře, co podporují útočnou fázi, tak z toho vznikají přečíslení a situace, co Baník dneska měl. Jednoduše se kolmými přihrávkami dostávají za obranu a pak to dohrávali. Naše obranná fáze byla už od vrchu špatná. Baník hrál dobře a v útočné fázi byl nad naše síly.“

Jeden hráč vypustí souboj a už se to sype?

(pousměje se) „Tak to bývá ve fotbale... Pokud jeden hráč něco vypustí, pyká za to celé mužstvo. Nám se stávalo, že někteří hráči nebránili úplně důsledně a pak už to Baník svoji kvalitou v útočné fázi umí využívat.“

Narážíte i na slabou šířku kádru?

„Nechci se bavit o širokém kádru, ale je pravda, že když jsem viděl, kdo tady v Ostravě sedí na lavičce, tak si myslím, že takových pět hráčů by ve Zlíně hrálo v základu. Baník má výhodu, že teď má kádr silný a hlavně do ofenzivy má silné hráče. To je jeho výhoda. Když vystřídají, tak nepolevují. Ti, co jdou na hřiště, chtějí dokázat, že jsou lepší a chtějí hrát další zápas. Baník má mimořádné hráče.“

Zažil jste někdy v kariéře dvanáct inkasovaných gólů za dva zápasy?

„Ježiš. Možná řeknu blbou věc, ale musím. Vzpomínám si na můj start v Baníku, kdy jsem naskočil jako hlavní trenér a hned jsem tuším dostal 7:0 (květen 2003 na Slavii). Nevím, kolik byl ten druhý zápas? Ale ten jsme možná vyhráli (Blšany 3:1). Ale není to moje první takové utkání. Je otázka, proč dostáváme tolik gólů. Důvod je jednoduchý - naše nedisciplinovanost a bránění. My góly dostávat budeme, protože když soupeři budeme nechávat tolik prostoru, tak mají kvalitní útočníky a dokážou zakončovat.“

Co s tím?

„Co s tím? Přiznám se, že situace je pro nás složitá. Doma s Plzní i s Baníkem to bylo o soupeřích, kteří nás převyšovali. Na to mužstvo momentálně nemáme. Ale čekají nás doma jiné zápasy, jako byl třeba ten s Teplicemi (2:1). To ukáže, jestli máme na to, abychom byli v lize. Takové zápasy musíme zvládnout. Spousta mužstev bude prohrávat se Slavií, s Baníkem, se Spartou. Bude se rozhodovat ve vzájemných zápasech, jak kdo uspěje. Liga se rozdělí na kvalitu a mužstva, co budou hrát o záchranu. Tak to je. Každý má nějaké možnosti.“

Bude těžké zvedat brankáře Rakovana?

„Je to složité. Víte, že Dostál má odražené ledviny. Doba léčení je střednědobá. Netvrdím, že za to Rakovan mohl, ale možná ho nechat odfrknout. Musíme mu víc pomoct v dalších zápasech.“