Jílek: Bohemka více chtěla, možná přespříliš. Postrádal důraz i náboje

Olomouc jela do Ďolíčku v rámci 9. kola FORTUNA:LIGY s vidinou bodového zisku a dvakrát v utkání vedla, jenže Hanáci zklamali v nasazení i agresivitě a nechali klokanům celý tříbodový balíček v Praze. „Bohemka prostě více chtěla, někdy možná přespříliš, ale to do Ďolíčku patří,“ posteskl si olomoucký kouč Václav Jílek po prohře 2:3.

Jak moc mrzí prohra v zápase, ve kterém jste dvakrát vedli?

„Mrzí samozřejmě velmi. Úvodní desetiminutovka byla z naší strany dobrá, ale potom jsme nedokázali domácí přinutit, aby více běhali bez míče a aby jim ubývaly síly. Rezultátem byla ta branka na 1:1. Pak jsme si zase vzali vedení zpátky po krásné akci, ale očekával jsem, že se dostaneme do více brankových příležitostí. Bohemka prostě více chtěla, někdy možná přespříliš, ale to do Ďolíčku patří.“

Po prvním gólu Zorvana se Olomouc zatáhla. Bylo brzké vedení paradoxně na škodu?

„Asi bych i souhlasil. Podobná situace byla i na Slovácku. Na jednu stranu chceme sice dávat rychlé góly, ale pak když si vezmu ty poslední zápasy, tak jsme to byli my, kdo jako první inkasoval a potom jsme museli ukázat větší chuť po bodech a vyhráli jsme. Opticky to vypadalo, jako bychom se uspokojili s vedením. Ztratíme víru, že si můžeme jít aktivně pro druhý gól, což je naše dlouhodobá představa, kterou nenaplňujeme. Zatím nejsme tak daleko, že bychom brzkého gólu dokázali plnohodnotně využít.“

Vypadalo to, že máte trumfy na své straně, vedení, gól do šatny. Čím si vysvětlujete to selhání?

„Ve druhé půli jsme přešli na trojkovou obranu, protože jsme měli problém s přebíráním hráčů, myslím, že se hra vyrovnala, ale na posledních třiceti metrech nám chyběla kvalita a sebevědomí, a taky jak už jsem říkal, Bohemka více chtěla. Když jedete do Ďolíčku, zápas bude bolet. Koukal jsem po utkání na poměr faulů 18:6 pro domácí. Měli jsme být mnohem důraznější.“

Gól do šatny většinou tým nabudí, ale tady to vypadalo opačně. Kde se lámal ten chleba, že Bohemians dokázali otočit?

„Řekl bych, že paradoxně měla více šancí do boxu v první půli. Domácí nás dostali svou agresivitou. Ty inkasované góly ve druhém poločase byly víceméně vyústěním naší nedůslednosti a brejkových situací, kdy na středu pole to tam procpe Prekop a pak centr Kovaříka, gól na 2:2.“

Nebyla potřeba před druhým gólem vše zažehnat už v zárodku taktickým faulem?

„Jednoznačně. Bohemka to dneska použila čtyřikrát, pětkrát během našich slibně vyhlížejících situací, z čehož plynuly i nějaké žluté karty, ale to je pořád lepší než inkasovat. Přitom k tomu hráče nabádáme.“

Chyběli Lukáš Juliš či Radim Breite. Jak moc jste je postrádal?

„V úvodních kolech se ta sestava ustálila, ale kromě nich chyběli taky Macík a Pokorný, což jsou čtyři hráči. Logicky je to ztráta. Nechci to ale srovnávat, kádr má nějakých dvacet až dvaadvacet hráčů. Někteří čekají na šanci, pak ji dostanou a musejí se ukázat. Nebavíme se o individuální kvalitě, kdy s absencí čtyř hráčů ze základu vám tam něco schází. Pak prostě chybí hráči na dostřídání a nemáte tolik nábojů, abyste tým okysličili.“

Filip Zorval se trefil na úvod zápasu parádně. Celkově ale Olomouci v sezoně střelba chybí, že?

„Už to bylo takhle několikrát, z té první šestky máme nejméně střel, pořád řešíme nějakou průnikovku nebo jinou součinnost. Jednoduchost v okolí šestnáctky nám pak chybí. Hráče ke střelbě nabádáme, Zorvan byl odvážný a gólem byl odměněn. Snad ho budou ostatní následovat.“