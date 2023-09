Zabili jsme noční můru, řekl Veselý. Kovařík tam trefil málem tramvaj

Klokani si v domácí tvrzi dohopsali pro tři body proti Olomouci a ukázali obrovskou vůli po výhře 3:2, byť dvakrát prohrávali. Celkově byl kouč Bohemians Jaroslav Veselý spokojen, i když detaily se našly. „Vadí mi maximálně ten druhý gól. Já to říkal těsně před ním na střídačce, že hrajeme hloupou malou domů, dostali jsme se tím pádem zbytečně pod tlak a gól byl daň za strach. Nesmíte se bát, jinak vás to ztrestá,“ líčil po utkání.

Co jste říkal na ten poměrně bláznivý zápas?

„Zajímavé utkání pro nestranného diváka a ještě lepší pro fanouška Bohemky. Věděli jsme, že Olomouc má formu, měli jsme z ní respekt, ale šli jsme si od první minuty za výhrou. Tuto sezonu si vyžíráme inkasované góly z prvních akcí. První půli jsme soupeře drtili, nepamatuju držení míče pětašedesát procent za úvodních pětačtyřicet minut. Když už jsme se dobrali vyrovnání, tak jsme opět inkasovali. V šatně zaznělo, že i kdyby dali na 3:1, tak to prostě otočíme na 4:3 a tu noční můru této sezony zabijeme. Po dlouhé době jsem z týmu cítil pozitivní energii.“

V ochozech byla tradičně skvělá atmosféra. Hnala vás za tím třetím gólem po vyrovnání?

„Chtěl bych poděkovat divákům, že i když se úplně nedařilo v poslední době a s Olomoucí jsme dvakrát prohrávali, tak nás plně podporovali a fakt byli ten dvanáctý, možná i třináctý hráč na hřišti.“

Je to zápas, kdy se probrali se útočníci?

„Doufám v to. Myslím si, že máme dobré útočníky, ale góly nedávali. Říkal jsem Matymu (Jan Matoušek), že nevím, který jiný trenér by ho tak dlouho držel v sestavě. Na tom zvlhlém prachu se jistě podepsaly i zdravotní problémy. Myslím, že třeba i někoho tak moc lákala Evropa, že šel někdy zdravotně za hranu a něco nedoléčil, to si musí každý sáhnout do svědomí, k tomu Matouškova antibiotika, Puškáč měl zdravotní potíže. Během repre pauzy jsem ale cítil, že je mužstvo zase dobře připravené. Kalkulovali jsme i s tím, že máme silnou lavičku, že se to tam může lámat. Dneska jsme za tím šli, i kdyby to nedopadlo, tak jsem spokojený s výkonem. Chvíli jsem dneska koukal na Liberec s Teplicemi. Na takový zápas bych šel. Je super, že takové zápasy v lize jsou. A jsem ještě více radši, že podobný duel byl k vidění v Ďolíčku.“

Že má Jan Kovařík skvělou levou, to ví celá liga, ale překvapil vás dneska tím centrem a asistencí pravou nohou?

„Víme, že pravou taky umí. Sice tam byl pak v jednu chvíli až moc ambiciózní, tak střílel a trefil málem tramvaj. To už byl hodně nahoře. Kdyby mu tam padly ty nůžky, tak by fakt vyšperkoval svůj skvělý výkon.“

Dnes chytal Martin Jedlička, Michal Reichl zůstal na lavičce. Máte dva silné gólmany. Jak budete situaci řešit dál?

„Neřekl bych, že máme dva silné gólmany, máme totiž čtyři silné gólmany. Soukup je zraněný, ale nechci zapomínat ani na Romana Valeše. Samotný výkon Jedličky hodnotit nechci, těžko říct, jestli mohl s gólovými situacemi něco dělat. Chyby bych viděl jinde. Reichl bere situaci profesionálně. Na to, že jsou každý z jiného těsta, kdy Reichl je spíše hloubavý introvert a Jedla je živočich, tak si všímám, že spolu sedávají u stolu, našli si k sobě cestu a jsem rád, že mezi nimi není nějaká nevraživost. Je jasné, že z té situace, že jsme přivedli ještě Jedličku, Reichl nemůže být úplně happy, ale bere to jako profík. Reichl se do branky určitě zase dostane. Silná lavička je důležitá. Vždyť jste to dnes viděli díky Puškáčovi či Köstlovi. Zápasy mnohdy rozhoduje střídačka.“

Říkal jste, že jste spokojen s výkonem, ale Olomouc neměla tolik ze hry, přesto sahala po vítězství a dala dvě branky. Jste spokojen i s defenzivou?

„Myslím, že Olomouc byla dneska maximálně produktivní. Možná měli tři nebezpečné situace, dali z nich v podstatě dva góly. Nejsme tím ale překvapení. Sigma hraje hezký fotbal, pomáhá jim Vodháněl a Juliš, kterým tam spadne všechno, dominují v zápasech. Chtěli jsme hodně běhat a vzít jim jejich hru. Jednoduše řečeno jsme byli o ten jeden gól lepší, to říkám naprosto upřímně. Sigma samozřejmě mohla vyhrát, ale i dozadu jsme hráli slušně. Vadí mi maximálně ten druhý gól. Já to říkal těsně před ním na střídačce, že hrajeme hloupou malou domů, dostali jsme se tím pádem zbytečně pod tlak a gól byl daň za strach. Nesmíte se bát, jinak vás to ztrestá.“