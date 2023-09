Kubala utnul vtípky kabiny Baníku. Naučím tě šajtli, hecoval ho Buchta

Do Baníku přišel z Hradce Králové jako střelec, zabiják do vápna. Prvních sedm zápasů v novém dresu však útočník Filip Kubala (24) na góly čekal marně. Střelecké konto si otevřel až v 9. kole FORTUNA:LIGY proti Zlínu (5:1). Trefil se hned dvakrát.

„Ani si nedovedete představit, co se v kabině do té doby dělo,“ usmíval se Filip Kubala. „Kluci, co už dali góly, si dělali srandu, kdy ho konečně dám. Vtípky a narážky tam byly celou dobu. I teď po zápase, to k tomu patří.“

Jeden příklad za všechny? „Jsou tam vtipálci, kteří si dělali srandu, že už gól snad ani nedám. Třeba Buchtič (David Buchta) po zápase s Hradcem říkal, že mě naučí šajtli. Ještě jsme se k tomu teda nedostali, ale tyhle narážky tam jsou. To k tomu patří, každý chce hrát a srandu si občas někdo z někoho udělá.“

Proti Zlínu se poprvé parádně trefil v 50. minutě, technickým obloučkem obstřelil Matěje Rakovana. Branka na 2:1 byla zlomová a nakonec i vítězná. Druhou pak Kubala přidal v 64. minutě po parádní přihrávce Patricka Kpoza. Stačilo nastavit nohu. I tak přišly fóry v kabině znovu.

Baník - Zlín: Kubala perfektní technickou ranou vrátil Ostravě vedení, 2:1 Video se připravuje ...

„Samozřejmě tam hned bylo, že Zlínu dá gól každý,“ zasmál se Kubala. „Ale já nechci shazovat kvalitu soupeře. Vyhráli jsme 5:1, ale hlavně v prvním poločase jsme se k nim obtížně dostávali. Kdybychom nedali na začátku druhé půle rychlý gól, možná by to bylo těžké až do konce a museli by zase pomoct střídající hráči. Že minule Zlín dostal po červené kartě sedm gólů, není měřítko. Plzeň hraje skvělý fotbal, góly dává. Narážky jsou sranda, respekt k soupeři musí zůstat.“

S vážnější tváří Kubala připustil, že čekání na první branky v Baníku pro něho lehké nebylo. „První čtyři zápasy bylo šancí kolem vápna hodně, kdybych už tam góly dal, tak se bavíme o něčem jiném. Pak přišel trochu útlum, i na sobě jsem cítil, že šancí je méně. I když jsem se do nich tlačil. Trochu jsem si počkal, ale jsem moc rád, že to přišlo před domácími fandy a mohl jsem si každou vteřinu užít a oslavit.“

Po bitvě chválil celý tým. „Inkasovaný gól na 1:1 nám to trochu zkomplikoval, měli jsme tam pasáže, kdy jsme snad třikrát ztratili balon a soupeř ucítil možnost. Krásná střela, mrzí nás to vůči Letymu (Jiřímu Letáčkovi), protože Zlínští v zásadě nic neměli, takže jsme mu přáli znovu nulu. Musím pochválit všechny, že jsme to pak zvládli na 5:1 a góly jsme přidali.“

Po své druhé brance mu hlavou bleskla myšlenka na hattrick. Čtyři minuty poté ho ovšem střídal Ladislav Almási. Kubala si tak alespoň užil ovace fanoušků. „Trochu jsem doufal, že bych mohl zůstat na hřišti a pokusit se o hattrick, nicméně máme obrovskou konkurenci,“ hlásil smířlivě. „V útoku se uzdravil Jirka Klíma, kluci potřebují hrát, ve středu máme důležitý zápas MOL Cupu v Zápech. Potřebujeme být rozehraní, takže je jen dobře, že se na hřiště můžeme dostat všichni.“

S úsměvem nakonec popsal i kuriózní oslavu premiérové trefy za Baník. Místo skluzu a jízdě po kolenou k tribunám přišel kotoul. „Trochu se mi zasekla kolena v trávě, takže z toho nakonec vyšel kotoul.“