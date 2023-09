Panák: Nedůstojné derby. Byl jsem zklamaný, jak se zápas vyvíjí

Jaké pocity ve vás po remíze převládají?

„Teď jsme spokojení s bodem, protože od inkasovaného gólu jsme tahali za kratší konec, vítězství jsme měli dál. Po zápase bod bereme. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát a hrát na tři body, ale po vývoji utkání jsme spokojení.“

Bylo to podle vás důstojné derby? Nebylo v něm až příliš emocí?

„Souhlasím. Každé derby provází strašně emocí, což ubírá fotbalu. Prezentuje se to jako svátek fotbalu, jenže je ho tam snad nejmíň. Je těžké najít balanc mezi tím být motivovaný a hrát fotbal. Tohle asi není otázka na mě, jak toho docílit. Ale myslím si, že tohle není důstojné derby.“

V závěru jste mluvili s fanoušky v kotli. Co jste jim přesně říkali?

„Šli jsme za nimi za kabinu, domlouvali jsme se na tom, že nechceme a nepřejeme si, aby dělobuchy létaly mezi lidi. Dojde pak ke zbytečným zraněním, mohlo by to sklouznout absolutně mimo fotbal.“

Můžete popsat strkanici, po které dostali červenou kartu Ladislav Krejčí a Jan Bořil?

„Byl jsem od toho incidentu dál, protože jsem měl žlutou kartu a šel si po svém. Byl jsem z toho zklamaný, jak to probíhá. Vybavuju si tři čtyři fauly za sebou, ale ne sedm přihrávek. Z Evropy jsme šli do takového zápasu. Byl jsem z toho opravdu zklamaný.“

Čím si vysvětlujete, že se to takhle zvrhlo?

„Přílišné emoce. Bylo toho hodně na každé straně. Pak je to na rozhodčích, jestli to zvládnou. Samozřejmě to mají těžké, protože se tam hádá pět šest lidí. Od začátku byl zápas rozkouskovaný, toho fotbalu v něm moc nebylo.“

Často jste byli nespokojení s výroky rozhodčího Ladislava Szikszaye. Nezvládl derby podle vás?

„My jsme mu to neulehčili, bylo tam spousta strkanic. Byli jsme ukřivdění s každým faulem, škobrtnutím, soupeř taky. Někdy jsem byl víc naštvaný, někdy míň, to k tomu patří. V tu chvíli mi přišly některá rozhodnutí jinak, než byly. To je potom na něm, jak to vyřeší.“