Jurečka: Gól Chytila? Neradoval jsem se. Věděl jsem, že se přihlásí VAR

Jedním slovem emoce! Slovo, které derby pražských „S“ (1:1) v Edenu vystihlo. Ovšem ne úplně v dobrém smyslu slova. Pozitivních fotbalových atributů bylo ve stánku Slavie k vidění pramálo, přesto mohli domácí ukořistit výhru. Jenže o ni přišli v nastavení, které bylo pro „sešívané“ příliš hořkým návratem do jarní minulosti. „Asi jsme se dostatečně z té minulé sezony nepoučili, je to obrovská škoda. Mohli jsme Spartě odskočit,“ litoval po utkání střelec Václav Jurečka.

Nebudeme řešit, čí to byla vina, ale nebylo těch emocí až moc?

„Máte pravdu, emocí bylo přespříliš, patří to k derby, ale uškodilo to hlavně divákům, kteří čekali na větší porci fotbalu. Bohužel to bylo až moc o soubojích. Rozhodčí podle mě nenastavil metr adekvátně pro derby, protože hra byla hodně přerušovaná, chtělo to více citu. Za mě musím říct, že to byl zvláštní zápas.“

Potřetí jste v této sezoně proměnil penaltu. Stává se z vás specialista na pokutové kopy?

„Neřekl bych, že jsem specialista, protože jsem už jednu nedal. Jsem rád, že se tři penalty povedly a jedeme dál. Škoda, že nám to nepomohlo k většímu bodovému zisku. Věřím si na ně a je super, že mi věří i celý tým.

Byl jste jednoznačně určen jako první exekutor?

„Tuto otázku jsem čekal. Máme určené tři kopající. Na Tijaniho byla spáchána penalta a já jsem mu i říkal, že podle tradice by faulovaný hráč neměl kopat penaltu. Určení kopáči se mění podle sestavy v zápase, dneska tím třetím byl Ivan Schranz, ale ten už mi to přenechal.“

Moc nechybělo a vyhráli jste. Je bod málo?

„Bod je určitě ztrátový. Mrzí mě, že jsme neudrželi více koncentrace. Trochu tenhle zápas koresponduje s minulou sezonou, kdy jsme taky udělali chybu v závěru utkání. Je to frustrující. Mohli jsme Spartě odskočit, nepovedlo se.“

Pocítili jste takové malé déjá vu? V závěru jarního derby v nástavbě taky Igoh Ogbu zavinil penaltu. Teď to bylo navíc podpořeno neuznaným gólem Chytila. Co se vám honilo hlavou?

„Osobně jsem viděl situaci dobře. Ruka nastřelena byla, takže z toho gólu Mojmíra Chytila jsem se neradoval. Nic moc to se mnou nedělalo, protože jsem si myslel, že situaci bude řešit video, když navíc hrajete proti Spartě, tak je to o to více jasné. Penalta to asi byla. Úplně bych to Igimu nevyčítal, protože jinak je naše velká opora a můžeme se na něj spolehnout. Asi jsme se dostatečně z té minulé sezony nepoučili.“