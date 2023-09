Rozladěný Priske po derby: Nebyl to hezký obrázek. Krejčí se pouze bránil

Ne, tohle derby se mu nelíbilo. Brian Priske, trenér Sparty, bral remízu 1:1 na stadionu Slavie, ale nepozdával se mu styl, jakým bylo utkání vedeno. „Řekněte, kolik bylo přerušení, kolik faulů,“ kroutil hlavou. Co si myslí o vyloučení Ladislava Krejčího?

Proč se zápas zvrhnul?

„To je složité, ale hráči jsou na hřišti, aby bojovali jeden za druhého. Před rokem jsme to tady nezvládli a prohráli 0:4, tentokrát jsme chtěli hrát náš fotbal. Ale řekněte mi, kolik bylo přerušení, faulů. Občas se nedal vyčíst směr utkání, jak se adaptovat na dění a na rozhodování. Byly fáze, kdy bylo potřeba, abychom se postavili jeden za druhého, ale můžeme najít incidenty, kdy jsme to měli mít pod kontrolou. Ale jsme lidské bytosti.“

Nebyl to hezký, zápas, že?

„Ne, ve spoustě ohledech. Bude zajímavé zkoumat, jaké procento čistého času se hrálo, k vidění bylo víc faulů než přihrávek. Nebyl to hezký obrázek na to, že hrály dva nejlepší české týmy.“

Vy jste přitom považován za muže, který pomáhá zvednout kulturu v českém fotbale. Berete tuto roli?

„Musím říct, že jsem přišel především pracovat pro Spartu, máme filozofii, jak chceme hrát. A pak doufáme, že to bude mít dopad na celou ligu. Opakuju, dneska to nebylo hezké v několika aspektech. Máte dva nejlepší týmy a nemáte nejlepší fotbal.“

Nenapadlo vás, že byste po takovém průběhu z Česka odešel?

„Ne, takové myšlenky jsem rozhodně neměl. Miluju derby, nejen v Česku, ale i v Dánsku, v Anglii, Belgii. Někdy se stává, že se vymkne z rukou a my jsme pak všichni toho součástí. Ale já jsem tady opravdu rád, chci být část klubu, pracovat pro Spartu.“

Na konci byl vyloučen Ladislav Krejčí. Jste na něj naštvaný?

„Viděl jsem to i po utkání. Doufám, že někdo nade mnou bude zodpovědný. Viděl jsem to tak, že se pouze bránil útoku hráče Slavie. Můžu se plést, ale je to můj názor.“

Slavia - Sparta: Bořil se pral s Krejčím, oba vyloučeni. Rvačka mezi střídačkami! ČK pro Řeháka i Baranka Video se připravuje ...

Obě mužstva nastoupila ve stejném rozestavení. Nebylo vlastně jasné, že půjde o boj muže proti muži?

„My v téhle formaci nastupujeme vždycky, z naší strany změna nebyla. My děláme jen malé změny, například se Filip Panák posouvá výš nebo v jakých pozicích hraje číslo deset. Domácí tým se snaží dostat do soubojové hry, je tím úspěšný v domácí soutěži i v Evropě. Byl předpoklad, že to tak bude vypadat. Ve výsledku tam bylo hrozně moc přerušení, hra neměla flow.“

Ceníte si nakonec výsledek?

„Zápas neměl kvalitu, bylo tam hodně diskuzí. Pak přišly dvě penalty. Pro nás je to důležitý bod z venkovního hřiště a z derby. Chtěli jsme hrát fotbal, jenže to se nedařilo. Pak rozhodují malé detaily, které nakonec vedly k penaltám.“