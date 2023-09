Trpišovský: Co vím, Řehák chtěl situaci uklidnit. Co vyčte Bořilovi?

Návrat o několik měsíců do minulosti? Možná kvůli penaltě v závěru, která Slavii připravila o body. Znovu u toho byl Igoh Ogbu. Tentokrát však remízu 1:1 zastínily nechutné emoce na hřišti i v hledišti. „Tohle je návrat k něčemu, co nikdo z nás nechce. Bořilovi vyčtu, že se do nějakého kontaktu s Krejčím vůbec pouštěl,“ říká Jindřich Trpišovský.

Proč se utkání emočně vymklo? Budete něco hráčům vyčítat?

„Nevím, chtěli jsme hrát fotbal a navázat na dobrá derby, která jsme hráli v minulé sezoně. Věděli jsme, že Sparta má kila a centimetry navíc, chtěli jsme hrát plynule a dostat je pod tlak, což se nám nedařilo. V první půli jsme byli až moc nepřesní, měli jsme špatný pohyb. Soupeř v první půli působil živějším dojmem. Po pauze se projevuje přece jen nějaká únava, v úvodu se nám to dařilo trhat, potřebovali jsme si vytvářet situace v otevřenějším prostoru, ale celkově na to sám neumím odpovědět.“

Tak jinak. Jste zklamaný z těch emotivních scén, které derby nabídlo?

„Jsem zklamaný z celého zápasu. Ta penalta na druhé straně byla jen razítkem nezdaru. V první půli byla myslím jen jedna střela na bránu dohromady. To je strašně málo. Na hřišti se pohybovala spousta technických hráčů na obou stranách a tohle se prostě nepovedlo.“

Brian Priske říkal, že mu připadalo, jako by se při té potyčce Ladislav Krejčí jen bránil ataku Jana Bořila. Jak jste situaci viděl?

„Já to právě v reálu neviděl, bylo tam klubko hráčů. Každopádně je to věc, která do fotbalu absolutně nepatří. Budu mu vyčítat, že se do něčeho vůbec pouštěl, když vedeme a já ho potřeboval na hřišti. Bylo nutné zůstat kompaktní, to se tou červenou pohřbilo. Nemá k tomu prostě vůbec dojít. Co mám informace, tak tam bylo přikleknutí na Mojmíra (Chytila) na zemi jiným hráčem a pak přišla reakce Bořila, ale opravdu nevím. Hráči by měli hrát fotbal a nepředvádět podobné scény. Emoce k derby patří, ale tohle je zbytečné. Všichni si bohužel budou pamatovat penalty, fauly a strkanice.“

Do té rozmíšky kolem Bořila a Krejčího vlétl i váš asistent Pavel Řehák. Není to nedůstojné jeho pozice?

„Že tam vběhl, jsem zjistil až po utkání. Zase budu hovořit dle informací, které mám zprostředkované. Chtěl tu situaci uklidnit. Já jsem v tu chvíli řešil s Provodem další postup po vyloučení Bořila, takže jsem tohle nevnímal.“

Vybavilo se vám rozhodující jarní derby v boji o titul při té penaltě v závěru? Tehdy jste taky po zákroku Ogbua zápas ztratili.

„Jak jsem to viděl, tak balón vyletěl z chumlu hráčů, takže nevím, jestli mohl lépe reagovat. Spíš si myslím, že to byla taková nešťastná shoda okolností. Na to jarní derby jsem v tu chvíli vůbec nemyslel.“

Liga se dosud posouvala dopředu. Solidní návštěvnost, moře gólů. Není tohle nechutné derby krokem zpět?

„Je to tak, celkově jsou v lize skvělé návštěvy, padají góly. Derby mělo být vrcholem fotbalu, ale to se nestalo a bavíme se o tomhle. Čekal jsem podobný zápas, jaké byly ty tři na jaře, tedy góly a hezké akce. Tohle je návrat k něčemu, co nikdo z nás nechce. Vybavím si v Ženevě hned několik krásných přechodových akcí, které jsme tam měli. Dnes si jich moc nevybavím. Ono je to těžké, když je více faulů než hezkých kombinací.“

Sparta vystřelila pouze jednou při té penaltě Haraslína. Je to až moc hořká remíza?

„Je to tak, ale podle mě to byl remízový zápas, my jsme toho dopředu taky moc nepředvedli. Je to škoda, přestože na hřišti bylo tolik ofenzivních hráčů. Týmy byly blízko u sebe, skvěle se na sebe připravily, chodilo se do kontaktu. Chápu, že hráči hledají potom útočníky dlouhými míči a chtějí zjednodušit hru, ale ani to se nedařilo.“

Když začaly z kotle Sparty létat dělbuchy a sedačky směrem na okolní tribuny, nebál jste se, že se utkání nedohraje? V neděli se kvůli nepokojům už nedohrálo nizozemské derby mezi Ajaxem a Feyenoordem.

„Já byl v Holandsku několikrát, dostal jsem tam i zapalovačem, je to tam taky horké. Za mě je ukončení zápasu jedinou variantou, jak tyto excesy vymýtit ze stadionu. Za posledních deset dní jsem obdržel jen já asi dva a půl tisíce proseb a žádostí o lístky na derby, takže jsem teď smutný, protože se musíme bavit o takových věcech.“