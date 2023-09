Bořil byl na dvě červené, říká Lafata. Klobouk dolů před Kuchtou

Patřil mezi hlavní postavy pražského derby, Slavia si na něho vždy musela dát maximální pozor. Sám dobře ví, jaké emoce cloumají všemi aktéry. Nezastírá, že se jich ani on nevyvaroval, do jisté míry pro ně má pochopení. Přesto i bývalý sparťanský útočník David Lafata kroutí hlavou nad tím, jak se poslední střetnutí pražských „S“ (1:1) zvrhlo. „Derby je nejvyhrocenější zápas, ani já jsem určitě nebyl svatý, proto nechci úplně nikoho odsuzovat. Ale bylo to za hranou. A spělo to k tomu celý týden,“ říká šestinásobný nejlepší kanonýr nejvyšší soutěže v dalším díle videomagazínu LIGOVÝ INSIDER.