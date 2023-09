Když se stadion změní ve válečnou zónu: světlice, dělbuchy i Ritchie

Poslední derby pražských “S” skončilo naprostým skandálem na hřišti a hlavně v hledišti. Vše odšpuntovalo údajné ukořistění sparťanských vlajek slávistickými radikály. Nenávist se následně přenesla i do samotného zápasu. Připomeňte si šílené chování fanoušků na českých stadionech z posledních dvaceti let.

Bořil se následně pustil do Krejčího, který si to nenechal líbit • Foto Sport - Michal Beránek

PLZEŇ - SLAVIA

září 2022

V minulé sezoně zažila dvě zatěžkávací zkoušky plzeňská Doosan arena. Nejprve na západ Čech dorazili slávisté a stálo to za to. Fanoušci Pražanů si sice stěžovali na šikanu ze strany domácích pořadatelů, protože při vstupu na stadion byli podrobeni opravdu důkladným prohlídkám – možná i proto potom zdemolovali hostující sektor. Prý ho chtěli dokonce úmyslně zapálit a do dalších částí tribuny měli házet šrouby a matice z rozbitých sedaček a kelímky s pivem, dokonce i s močí. Zničené toalety jsou pak u podobných událostí samozřejmostí.