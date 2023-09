Priske vs. Trpišovský, heavy metal proti systému. Experti vybrali lepšího

Video se připravuje ... Jsou hvězdami FORTUNA:LIGY. A to u trenérů nebývá zvykem. Většinou si totiž slávy užívají spíš samotní fotbalisté. Jindřich Trpišovský coby český Ferguson, který dostal sešívané na mapu pohárové Evropy. A Brian Priske, jenž ukázal, že sázka na zahraničního trenéra v domácí kotlině rozhodně nemusí být přešlap. Kdo je z nich lepší? Na to se během nedělního derby snažili přijít hosté iSport.cz studia Luděk Zelenka a Jiří Saňák.

OFENZIVA SAŇÁK: „Slavia podle mě hraje mnohem méně čitelně. Oproti Spartě mají její hráči větší pohyb, častější množství náběhů. Naopak Sparta chce pracovat systematičtěji. Řekněme, že se spíš drží takových šablon. Z mojí pozice trenéra se hůře připravuje na Slavii.“ ZELENKA: „V minulé sezoně bych řekl, že propracovanější útok má Slavia. Teď se to otočilo a Sparta je daleko údernější, gólovější. Jenže to vůbec nemusí být o trenérovi a o tom, jak připravuje hráče, ale spíš o jejich aktuální formě. Proto bych řekl, že teď má o něco lepší ofenzivu Sparta.“

DEFENZIVA SAŇÁK: „Trpišovský hraje víc takový "heavy metal" fotbal na způsob Jürgena Kloppa, zkrátka nahoru-dolů, s větší intenzitou a náběhovostí. Ten "heavy metal" spočívá v tom, že slávisté hrají ve větším risku a vzadu jeden na jednoho. To u Sparty není vidět, ta bývá ve větším zajištění. Slavia tudíž potřebuje mít rychlejší stopery." ZELENKA: „Pocitově mi Slavia, přestože hraje na větší riziko, vzadu přijde jistější. Chybovost jejích hráčů není tolik vysoká, jako někdy u Sparty. Vitíka nebo Panáka hodnotíme vždy pozitivně, ale i oni občas vytvoří nějakou individuální chybu." Ortel za derby. Bořil dostal stopku na čtyři zápasy, Slavia se odvolá. Co Krejčí?

KOMUNIKACE SAŇÁK: „Ani s jedním nejsem v bližším kontaktu. Oba znám pouze z médií. V tomto ohledu jsou velmi profesionální, takže tento souboj by vypadal na plichtu. Vzpomněl jsem si na situaci, kdy Milan Kerbr, který hrál pod Trpišovského realizákem v Liberci tvrdil, že by za ně klidně padl. A nepamatuji si, že se ve Slavii stal incident jako u Sparty, kdy Tomáš Čvančara neunesl střídání při zápase v Pardubicích.“ ZELENKA: „Osobně mám samozřejmě blíž ke Slavii. Vím o tom, jak to tam funguje, že Jindra Trpišovský je psycholog, a ty „blázny“ má pod sebou, speciálně Houšteckého a Köstla, kteří mají k hráčům blízko a říkají si dobré i špatné věci. Tam je to lidsky a komunikačně nastaveno dobře. Nevím, jak je to pod Priskem, ale je těžké chápat v naší kabině trenéra, který nemluví česky. Dnes sice umí anglicky všichni, ale stejně bych tady dal bod spíš Trpišovskému. Nedovedu si představit, že bych “žral hlínu” za anglicky mluvícího trenéra. A pak tu máte Houšteckého, jenž dá klidně někomu facku a pokope se s hráči v bagu.“ Trenér Brian Priske s kapitánem Ladislavem Krejčím slaví výhru • Foto Pavel Mazáč / Sport

TAKTIKA SAŇÁK: „Nám se s Olomoucí lépe chystá na Spartu, protože jede podle stále stejného systému. Třeba na ten se třemi stopery. Hůř se nám hraje proti Slavii. Jednou jsme s ní hráli doma na 3-5-2 a Jindra začal, když ještě hráli 4-2-3-1 s beky nahoře a nám s 3-5-2 se chvilku dařilo, řekněme dvacet minut, jenomže potom dal Jindra krajního obránce dolů a najednou jsme to přestali dobíhat a oni začali mít převahu.“ ZELENKA: „Slavia dělá překvapivé tahy. Očividně to Trpišovský nechce nechat na hráčích, a spíš sám udělá nějaký tah svým rukopisem, a tím překvapí soupeře. Priske sice hraje pořád stejně, ale hráče ten systém naučil dokonale a ještě se v něm zlepšují.“

NECHUTNOST SAŇÁK: „V Edenu pokaždé taháme za kratší konec a zatím jsme tam nic nevymysleli. Podobné to bývá na Letné. Roli hrají i fanoušci, na obou stadionech panuje skvělá atmosféra, která hraje pro domácí. Sparta jede jako stroj, momentálně je těžké bránit Birmančeviče s Haraslínem, ti jsou právě technicky "nechutní". Stejně jako dvojice Kairinen - Laci. U Slavie je zase podobná kombinace Zafeirise s Oscarem. Útočníci sešívaných jsou náběhoví, než že by chodili do soubojů jeden na jednoho. Takže Sparťané jsou techničtější. U Slavie dělá rozdíl, že vás porazí ve sprintu. Na kilometry můžete být nastejno, ale když oni naběhají ve sprintu 2000 metrů a vy 1600 metrů, tak to udělá ten rozdíl. Naopak Sparta je silná při standardkách. Když neuhlídáte Krejčího s Panákem, máte problém." ZELENKA: „Slavia je nechutná v tom, že strašně běhá. Soupeř si proti ní neodpočine, není žádná pasáž, jíž by Slavia vypustila, a soupeř by si mohl odpočinout." Derby? Ostuda, reklama na nenávist, říkají Saňák a Zelenka. Haraslín oživil Spartu

PRAVÝ KLUB SAŇÁK: „Trpišovsý určitě patří do Slavie, ostatně je tam už opravdu dlouho. Uvidíme, jestli i Priske vydrží ve Spartě tak dlouho jako Jindra ve Slavii. Navíc si vezměte, jaké má ve Slavii Trpišovský postavení, v podstatě je tam sportovní ředitel. A posunul tým do vyšších pater v Evropě.“ ZELENKA: „Trpišovský změnil slávistickou mentalitu. Za Karla Jarolíma Slavia získala dva tituly v řadě (2008, 2009) a zastavil období “věčně druhé Slavie”. Jindra z ní udělal velkoklub, který je minimálně na stejné úrovni jako Sparta. Teď to je vítězný tým. Taky záleží, jak dlouho v klubu jste. Po nějakém delším čase si lze vyhodnotit, jestli tam pasujete, nebo ne. A Trpišovský je ve Slavii podstatně déle než Priske ve Spartě.“ Vítězný skluz kouče Slavie Jindřicha Trpišovského • Foto Michal Beránek (Sport)