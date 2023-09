Chorého „hlavička“ na Sörensena podruhé. Byla úmyslná a má malér?

Není to ani rok, co se jejich hlavy potkaly poprvé. Tomáš Chorý, útočník Plzně, v listopadu 2022 vrazil čelo do obličeje Asgeru Sörensenovi. Byl to jasný atak na červenou kartu, přesto nebyl útočník Viktorie potrestán. Při sobotním šlágru 10. kola fotbalové FORTUNA:LIGY na Letné (2:1) trefil dánského soka znovu, tentokrát temenem. Bylo to úmyslné?