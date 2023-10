Trpišovský o odvolaném gólu: Místo ofsajdu má být penalta. Chybí nám klid

Jak hodnotíte ztrátu bodů s Teplicemi?

„Zápas měl skvělou kulisu, plný stadion. Bohužel jsme nedali gól a především v druhé půli nám scházela rychlejší kombinace. V první půli jsme se do tlaku dostali, ale práce ve vápně nám ho nepomohla zužitkovat. V dobré pozici nás udržel Mandous chycenou penaltou. Náš výkon šel ve druhé půli hodně dolu, nedokázali jsme přehrát soupeře ve středu hřiště a vymyslet žádnou přihrávku. Netrefili jsme pořádně zařízení a vyvrcholilo to v poslední minutě, kdy jsme netrefili prázdnou bránu z dobrého centru. Soupeř už v závěru hrál v podstatě s deseti defenzivními hráči.“

Ztratili jste tu body potřetí ze čtyř zápasů. Nesedí vám tu hrát?

„V domácím prostředí jsou hodně nepříjemní, především ve velkých zápasech. Hodně se zlepšili v defenzivě, dnes odvrátili spoustu míčů, jsou dobře zorganizovaní. Je to velká zásluha soupeře.“

O odvolaném gólu Mojmíra Chytila jste hodně diskutoval s rozhodčím. Jak jste tu situaci viděl?

„Je to těžké kousat, konečně dáte gól a po dlouhém zkoumání je odvolaný. Já si pořád myslím, že je tam faul na Matěje Juráska. Když se to přezkoumává osm minut, někdo to musí vidět, do té ofsajdové pozice se dostal právě kvůli tomu faulu. Pokud se tam najde ofsajd, měla by být i penalta.“

V posledních třech kolech jste dali jen tři góly, z toho byly dva z penalt. Čím to je?

„Stále si myslím, že pozic si vytváříme dost, postupem času ale začíná být méně místa na hřišti. Chybí nám ale klid. Ze stran jsme dnes měli spoustu příležitostí, centry od Lukáše Masopusta i od Davida Douděry, bohužel jsme se z toho neprosadili, nechytli jsme ani druhý míč. Jsme málo agresivní ve vápně, trápí nás i špatný výběr místa.“

Teplice - Slavia: Chytil procpal neposedný balon do sítě! Ale gól odvolán kvůli ofsajdu Video se připravuje ...

Společně se Slováckem jste jediný tým v lize, co v prvních deseti kolech nedal gól hlavou. Smůla, jiná typologie týmu nebo třeba špatné standardní situace?

„To jsem ani nevěděl, to je dobrá informace. Standardní situace byly loni naší velkou zbraní, letos jsme z nich dali jen jeden gól. Další věc je, že spoustu gólů hlavou dávali Ondřej Lingr a Peter Olayinka. Zadní tyč dobře zavíral i David Jurásek, který ty situace vytvářel. Hluboký blok jsme loni rozleptávali právě díky Davidovi, letos ty centry tak kvalitní nejsou. A to paradoxně přesto, že máme Mohameda Tijaniho a Mojmíra Chytila.“

Je pro vás dobře, že máte před sebou hned zápas v Evropské lize a můžete to tady hodit za hlavu?

„Hodit za hlavu to nechceme, pořádně si to rozebereme. Spousta hráčů je v nových pozicích, jako třeba Conrad Wallem. Musíme s nimi pracovat, jak se mají chovat v situacích. V první půli jsme měli velkou převahu, z té musíme vytěžit víc. Trápí nás i auty, to byla také v minulé sezoně velká zbraň a teď v nich moc dobří nejsme. Penalta vznikla z našeho autu. To, že se hraje ve čtvrtek, znamená, že máme ještě čas to hráčům ukázat.“

S týmem už se připravuje i Sheriff Sinyan, kdy ho mohou fanoušci očekávat na hřišti?

„Poslední tři dny se připojil na devadesát procent věcí. Kluci s ním pracovali dva a půl měsíce, měl problém s achillovkou, měl tam zánět, ztratil v ní pohyblivost. Nyní je noha tak na osmdesáti procentech, takže práce tam ještě je. Do plné zátěže půjde za dva týdny a ideální scénář je, že bude po reprezentační pauze k dispozici. Jeho rozehrávka z pozice levého stopera, která nás hodně trápí, nám chybí. Je sice pravák, ale používá obě nohy stejně. Navíc je velice dobrý ve vzduchu.“