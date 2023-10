Kulič: John bude podpultovka. Trmal se bude ohlížet do konce života

Dnes rozhodli střídající hráči. Jak je těžké rozhodnout, kdo bude a nebude v základu?

„Pro mě jako kouče je to velmi dobré, protože je tady velká konkurence. Na druhou stranu ale taky tlak, protože se musíte trefovat do sestavy. Hráči, kteří se nedostanou do sestavy, tak jim situace moc nevoní, i když to berte s nadsázkou. Pulkrab hrál v Českých Budějovicích, pak hrál zase dobře Júsuf, který dal dva góly Prostějovu, proto jsme se rozhodli pro něj. Jawo měl třeba pár dní zpátky zdravotní trable, teď začal trénovat a dostává se zase do skvělé formy, takže někdy je to samozřejmě i o zdravotním stavu, ale určitě se dá říct, že všichni střídající hráči nás hodně pozvedli. V poslední fázi utkání jsme do Bohemky bušili a tři body jsme vyválčili.“

Po půlhodině hry střídal kvůli problémům pod kolenem Júsuf. Už víte, jak na tom je?

„Ještě ne, teprve budeme čekat na výsledek vyšetření.“

Ofenzivní síla je skvělá, ale zároveň Mladá Boleslav ještě neudržela v sezoně čisté konto. Co s tím?

„Máte pravdu, ale když budeme vyhrávat dál, tak by nám absence čistých kont nevadila. Nula vzadu je nicméně hodně důležitá, ale jsme primárně šťastní, že utkání zvládáme vítězně. Defenzivu máme v hlavách, ale pokud se vyhrává, tak je to všechno snazší přejít.“

Když jsem šel na stadion, proudili kolem fanoušci v šálách hokejového klubu z Mladé Boleslavi, protože se ve stejný čas hrála extraliga, přesto přišlo hodně diváků i na fotbal. Co na to říkáte?

„Jsem naprosto nadšen z diváků, kterým patří velké poděkování za to, že chodí a odměňují nás tím za naše výsledky.“

Co Jakub Fulnek? Hlavně v první půli působil skvěle, má i asistenci. Mohl být nabuzen svým osobním milníkem, když odehrál minulý týden dvoustý zápas v lize?

„Může to tím také být, ale musím hlavně říct, že Fulnek podává už několik týdnů famózní výkony. Teď to jen podtrhnul svou sebedůvěrou. Chválím celé mužstvo, ale dnes i přes ten inkasovaný gól obrana fungovala skvěle, což je i Kubova zásluha.“

Jak se vám zamlouval výkon Solomona Johna. Potenciál je na něm vidět, ale finální fáze zatím klopýtá...

„Chlapec je to talentovaný s obrovským potenciálem. Je s námi cca dva měsíce a momentálně se nachází na nějakých 60 % svých možností. Ten kluk bude hodně podpultové zboží, až se ještě více aklimatizuje na první ligu a zklidní.“

Na samém konci utkání Jan Kovařík zůstal na čekané za Matoušem Trmalem, který měl míč v rukavicích. Nebál jste se, aby Trmal neudělal podobnou chybu jako na Slovácku?

„Vidíte, jste dobrý, protože jste si téhle situace všimnul a já o ní vůbec nevím, ale myslím si, že Matouš se bude otáčet už do konce svého života.“ (smích)