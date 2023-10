Derby patřilo bardům. Hradec si vyčítal penaltu, Černý vzpomínal na Kotala

Vloni zapsal vítěznou branku v obou derby. Na podzim - ještě v Mladé Boleslavi, kde Hradec sídlil - skóroval epesním volejem na 2:1, výsledek nakonec zněl 3:1 pro Pardubice. Na jaře na novém stadion rozhodl střet s Hradcem jedinou trefou.

„Není rozdíl hrát za Hradec, nebo Pardubice. Pořád je to elektrizující,“ glosoval Pavel Černý náboj souboje.

Tentokrát mohl být znovu králem. Navíc by tím pomohl trenérovi Radoslavu Kováčovi ke stoprocentnímu zisku proti černobílým. Černý chvíli před poločasem proměnil penaltu po šílené chybě stopera Ondřeje Ševčíka, s nímž v nedorazech ještě kooperoval pravý bek Jakub Klíma.

„Bylo to zbytečné,“ čílil se trenér Václav Kotal. „Shoda chyb, pak jsme si ji v kabině vyčetli,“ prozradil záložník Václav Pilař.

Černý si postavil balon, rozdýchával se. Pak poslal balon doleva ze svého pohledu. Pavol Bajza skočil na druhou stranu. Vypadalo to, že veterán počkal na pohyb gólmana. Ale kdeže. „Byl jsem rozhodnutý předem. Kdyby skočil na druhou stranu, jsem za blbce,“ přiznal.

Proměnil však naprosto s přehledem, navíc klasicky pomáhal hře domácích. Udržel míč, to je jeho mantra. Když Michal Hlavatý a spol. nevědí, co dál, nahrají „Pájovi“, jak mu říkají. Ten se postará. Proto je i přes pohybové zápory nepostradatelný.

To stejné lze říct o dalším bardovi na druhé straně, Václavu Pilařovi. Znají se samozřejmě. Spolu pomohli Hradci v roce 2010 do ligy a poté k velmi dobré sezoně. Mimochodem, vedl je nějaký Kotal, nynější trenér „votroků“, který den po derby slaví 71. narozeniny. „Fotbal pod ním mě moc bavil,“ zavzpomínal Černý.

Pilaře zase tehdejší sezona a konečné osmé místo vykoply do světa. Plzeň, souboje v Lize mistrů s Lionelem Messim, Euro, bundesliga. S osudovým koučem se potkal před blížícím se (nic nepřivoláváme) koncem kariéry. Kotal přišel po odvolaném Jozefu Weberovi, Hradečtí pod ním porazili Jablonec, remizovali v Pardubicích, plus zvládli postup v poháru.

„Nikdy jsem si nestěžoval, ale pana Kotala znám dokonale, byl u mých prvních krůčku. Je to moje výhoda,“ pronesl Pilař. Oboustranná vazba se projevila i v tom, že hraje víc. Proti Jablonci byl na hřišti 89 minut, v derby o čtyři méně. Předtím chodil z placu kolem šedesáté minuty.

V neděli ukázal, že není kam spěchat. V první půli byl neviditelný. „Nedostali jsme tolik balonů,“ vysvětloval. Ve druhé excelentní, což vyústilo v nahrávku na vyrovnávací branku Štěpána Harazima.

Bardi zkrátka v derby vládli.

Pohled Jiřího Fejgla: Kováč si odpustil rock'n'roll

Jdou o něm zvěsti - a to podložené - že miluje fotbal moderního střihu. To znamená, že hlavní směr vede vpřed, je nutné riskovat, jít do kombinace. Nic na tom, že má pardubický trenér Radoslav Kováč nezkušený mančaft, hráče pro rozvoj. Tedy s výjimkou kapitána Pavla Černého, který však v derby s Hradcem Králové zase ukázal, jak do party zelenáčů zapadá.

I Kováč však ukázal, že umí cuknout, přizpůsobit se reáliím, situaci. Pardubičtí neustále srážení tristní koncovkou v lize nesbírají body. Pravda, v posledních kolech hráli se Slavií a v Plzni. Na druhou stranu nepřevalili ani třetiligové Velvary v poháru, což je průšvih.

V tu chvíli nastalo derby s „votroky“, Kováč (samozřejmě celé Pardubice) potřeboval bod. Proto upustil od rock’n’rollu, vsadil na taktiku, opatrnost. Nakonec dospěl k bodu, remíze, kterou bere. Není divu, Pardubice může nastartovat.