Ryneš s granátem přejel Zeleného. Kotal o Spartě: Výzvy mám rád!

Dravý Kuchta na hrotu, v poslední době vynikajícím způsobem rozehrávající Panák, úžasný obranný zákrok Martina Vitíka na brankové čáře… Ve šlágru proti Plzni obstála celá řada sparťanů, redaktory deníku Sport a webu iSport.cz zaujalo ale ještě jedno jméno: „Matěj Ryneš. Jeho řešení situací na polovině soupeře a jeho přihrávky? To bylo hlavně v první půli něco fantastického,“ vysekl 22letému záložníkovi poklonu Radek Špryňar v novém díle podcastu Liga naruby: „Soubojovost a zodpovědnost, to on má v sobě, ale jeho nadstavba v podobě ofenzivních nápadů? Vyloženě jsem si liboval,“ doplnil Špryňar.