Manažer Slovácka řádil! Ty ku…, ty pi…, nadával sudímu. Dostal červenou  

Emotivní výlev s použitím vulgárních výrazů předvedl v sobotním duelu Slovácko-Teplice (2:0) sportovní manažer domácích Veliče Šumulikoski (42). Rozhodčí Ladislav Szikszay ho nejprve potrestal žlutou kartou za opakované opuštění vymezené zóny u lavičky a když přidal sprosté nadávky, udělil mu červenou a vykázal ve 40. minutě na tribunu. Dvaačtyřicetiletý bývalý makedonský reprezentant mu za to ironicky zatleskal.

Každý ve fotbale ví, že se Šumulikoski dokáže rozvášnit. Častěji než jiní. V sobotu ho nadzvedla Hronkova ruka při Doskiho centru. Rozhodčí ji sice odpískal, ovšem manažer žádal pro teplického záložníka žlutou kartu. Byla by druhá, takže by pro Hronka, jenž ukazoval, že měl horní končetinu u těla, zápas skončil.

Když na vyloučení nedošlo, v divokém Balkánci to definitivně bouchlo. Emotivními gesty a slovy dával najevo, že se mu verdikt nezamlouvá. Ve finále to odnesl hlavně čtvrtý rozhodčí Tomáš Batík, jemuž uškodil i regionální původ. „V okamžiku opouštění prostoru hřiště docházelo k urážkám 4R: Teď to budeš mít těžký, ty ku**o ze Zlína, počkejte vy ku**y jedny a následovalo ty pi*o jedna, ty ku**o jedna,“ stojí v oficiálním zápise. U střídačky se ho snažil uklidňovat i hlavní trenér Martin Svědík.

Vzápětí makedonský bouřlivák vyskočil na tribunu, odkud ještě chvilku pokračoval v nadávkách. Následně si sedl do první řady a sledoval mezi diváky další průběh zápasu. „Já si budu dávat pokyny, po tom co jste s námi dělali na Spartě,“ okomentoval své jednání.

Podle informací iSport.cz se Šumulikoski neovládl ani předtím v Jablonci, kde Slovácko prohrálo 0:2. V poločase údajně řádil v kabině, kde si vylil zlost na jejím vybavení.