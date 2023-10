VIDEO: Hradec - Sparta 1:3. Dvě branky Karabce i brzká červená Olatunjiho

Fotbalisté Sparty v 11. kole FORTUNA:LIGY zvítězili 3:1 v Hradci Králové a v čele tabulky mají momentálně pětibodový náskok na Slavii, ta má však zápas v Liberci k dobru. Skóre otevřel v 15. minutě Adam Karabec, jenž přidal o o více než čtvrt hodiny později druhý zásah. To už hráli Pražané bez vyloučeného Victora Olatunjiho, který dostal v 19. minutě druhou žlutou kartu. V 64. minutě snížil Václav Pilař, v 71. minutě ale přidal Jan Kuchta třetí gól obhájců titulu.

Sparta udržela neporazitelnost v ligovém ročníku a na hřišti Hradce uspěla pošesté za sebou. Letenští získali venku ze šesti zápasů 14 bodů, což je nejlepší bilance v soutěži. „Votroci“ ve čtvrtém soutěžním duelu pod vedením trenéra Václava Kotala poprvé prohráli a dnešního soupeře neporazili v lize podvanácté v řadě. V neúplné tabulce patří Východočechům desátá příčka.

Sparťanský trenér Brian Priske udělal oproti čtvrtečnímu duelu Evropské ligy na hřišti Betisu Sevilla (1:2) šest změn v zahajovací jedenáctce. Po trestu za červenou kartu a absenci v minulém kole se vrátil do sestavy kapitán Letenských Ladislav Krejčí. Kotal, který za Spartu v minulosti hrál i ji trénoval, nasadil stejnou základní sestavu jako před týdnem v derby proti Pardubicím (1:1).

Priske musel brzy sáhnout do sestavy znovu, zraněného nejlepšího střelce soutěže Haraslína nahradil Kuchta. A právě reprezentační útočník se o pár vteřin později podílel na úvodní brance. Karabec rozjel po pravé straně akci, míč se k němu přes Olatunjiho s Kuchtou vrátil a český reprezentant do 21 let sám před Bajzou nezaváhal.

V 19. minutě Olatunji atakoval ve výskoku Ševčíka, za což od sudího Hocka uviděl druhou žlutou kartu. Sparta inkasovala už čtvrtou červenou kartu v ligové sezoně, což je spolu s Mladou Boleslaví nejvíc ze všech týmů.

Domácí následně zvýšili aktivitu, skóroval ale opět favorit. Zelený ve skluzu ještě nedokázal usměrnit míč mezi tři tyče, o chvíli později ale Preciado kolmicí našel na hranici vápna Karabce, jenž se po elegantním zpracování opět trefil přesně k bližší tyči. Dvacetiletý záložník dal třetí ligový gól v ročníku a poprvé v nejvyšší soutěži zaznamenal dvě branky v jednom utkání.

Po změně stran favorit dlouho kontroloval náskok, v 64. minutě se však vyprodané hlediště královéhradeckého stadionu dočkalo snížení. Po rohu se míč odrazil ve skrumáži až k Pilařovi, jenž ho zblízka protlačil přes Vindahla do sítě. Zkušený záložník dal druhý ligový gól v sezoně.

Radost domácích trvala pouhých sedm minut. Sparťan Krejčí z vlastní poloviny dlouhým pasem vyslal do brejku Kuchtu, který podobně jako před rokem za reprezentaci v Lize národů proti Španělsku přeloboval brankáře a zapsal pátou branku v ligovém ročníku. Zároveň navázal na vítěznou trefu z minulého kola proti Plzni (2:1).

S 30 góly nejlepší ofenziva soutěže mohla o 10 minut později přidat pojistku, Kuchta ale po kličce brankáři Bajzovi z úhlu prováhal správný okamžik k zakončení. Na druhé straně Kučera donutil Vindahla táhlou střelou k efektnímu zákroku.

„Votroci“ si v závěru vypracovali tlak, kontaktní branku se jim ale vstřelit nepodařilo. Sparta prodloužila venkovní sérii neporazitelnosti v nejvyšší soutěži na 17 utkání, naposledy tam prohrála loni v říjnu na Slavii (0:4).

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 64. Pilař Hosté: 15. Karabec, 34. Karabec, 71. Kuchta Sestavy Domácí: Bajza – Ja. Klíma, O. Ševčík, Čihák, Horák – Kodeš (C) (70. Kučera), Krejčí st. (83. Šašinka), Dancák (46. Hais) – Harazim (46. Rada), Vašulín, Pilař. Hosté: Vindahl – Vitík, Sørensen, Krejčí ml. (C) – Preciado (67. Wiesner), Kairinen, Sadílek (84. Laçi), Zelený – Karabec (67. Pešek), Haraslín (14. Kuchta, 84. Sejk) – Olatunji. Náhradníci Domácí: Pudhorocký, Hais, Juliš, Leibl, Rada, Čech, Šašinka, Kučera, Vízek, Zadražil Hosté: Vorel, Gomez, Pavelka, Kuchta, Laçi, Pešek, Panák, Wiesner, Ševčík, Ryneš, Sejk Karty Hosté: Olatunji, Olatunji, Friis (asistent), Wiesner Rozhodčí Hocek – Kříž, Machač Stadion Malšovická aréna, Hradec Králové Návštěva 9 300 diváků

