Kuchta o gólu: Brankáře budu lobovat pokaždé, když takhle budou stát

Střídal jste po třinácti minutách a hned asistoval u gólu. Pomohlo vám to?

„Na jednu stranu to bylo pro mě těžké. Šel jsem na hřiště kvůli komplikaci (zranění Haraslína) dřív, než bylo v plánu. Chtěl jsem se chytit, můj první dotek byla asistence. Pro mě osobně to bylo hodně důležité.“

Po Olatunjiho vyloučení jste se posunul na hrot. Jak jste se cítil?

„Věděl jsem, s jakým taktickým záměrem na hřiště jdu a jakou budu mít pozici. Nastupuju tam, kde trenéři potřebují. Můj primární post je ale devítka. S trenéry se bavíme, máme oboustrannou zpětnou vazbu. Pro mě není ani pozice desítky neznámá. Vyloučením se řady přeskupily a museli jsme se přizpůsobit, abychom získali tři body. Hradec nám to i v některých situacích usnadnil.“

V oslabení se vám otevírala možnost kolmých přihrávek, z jedné jste dal gól…

„Je to pro mě v některých fázích jednodušší. Získali jsme balon, byl tam dlouhý nákop, soupeři mě nezachytili, dal jsem si první dotek a snažil se to trefit tak, jak jsem to trefil. Hned jsem viděl tohle řešení a udělal to na jedničku.“

Hradec Králové - Sparta: Kuchta krásným lobem vrací hostům dvoubrankové vedení! 1:3 Video se připravuje ...

Podobně jste skóroval i za národní tým proti Španělsku. Je to první myšlenka, jak v takové situaci zakončit?

„I spoluhráči si mě dobírali. Ví, že to podobně zkouším na tréninku a říkal jsem jim, že takový gól dám i ve Spartě. Vyšlo to. Když si dám dobrý první dotek a vidím, že gólman je venku, tak to je moje první vize. Vím, že takové řešení mám a vím, že ho mám dobré. Budu gólmany lobovat pokaždé, když takhle budou stát. Primární jsou ale tři body.“

V zápase byla řada momentů, kdy jste byl emotivní směrem k rozhodčím, po vstřeleném gólu také k divákům. To vám pomáhá?

„Rozhodčí nastavil nějaký metr, v některých zápasech se to opakuje a cítíme křivdu. Někteří jsme tam od toho, abychom vyvíjeli tlak na rozhodčí i fanoušky. Já jsem jedním z nich. V Hradci mám spoustu přátel, nejlepší kamarády. Půlka rodiny je z Pardubic a půlka z Jičína. Je to blízko, v Hradci navíc znám hodně lidí a jezdím sem. Motivace, abych se ukázal před širší rodinou, bylo obrovská. A užíval jsem si to. Důležité jsou však tři body.“

Adam Karabec dal dva góly. Je to pro něj důležité poté, co proti Betisu zahodil tutovku?

„Kara je inteligentní a fotbalový hráč. Má jiné řešení než ostatní. Víme, že je kvalitní a nedobírali jsme si ho, že tu šanci nedal. Kdyby v ní byl nějaký kanonýr, třeba by s ní naložil jinak. On není na takové situace zvyklý, ale je schopný zazářit v jiných momentech. Jsem rád, že mu tenhle zápas vyšel, potřeboval to pro svoje sebevědomí a ukázal, že týmu může pomoct.“