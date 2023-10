Preisler: Penalta? Úsměvná! Motivace od Douděry, on někdy řekne nesmysl

Slovan vlétl na Slavii jako utržený ze řetězů, a jak přiznal i střelec druhého gólů Dominik Preisler, motivací byl výrok Davida Douděry před utkáním, kdy řekl, že v Liberci bude bránit 11 lidí vlastní bránu. Přesto domácí padli 2:3 a mohla za to i sporná penalta. „Myslím, že jsme jim v první půli ukázali, jak se hraje fotbal. Škoda, že to na body nestačilo,“ litoval liberecký hráč.

Co říkáte na ten snový začátek?

„Krásné. Nemohli jsme si přát lepší start. Vlétli jsme na ně. Pak nás ale zatlačili, což vyústilo v brzký gól, kterým snížili. Bohužel druhá půle dopadla, jak dopadla. Nezvládli jsme to.“

Hrála roli i slova Davida Douděry o výjezdu Slavie do Liberce, kde bude 11 frajerů zalezlých v bráně?

„Motivace to byla, řešili jsme to v kabině docela dost i ve skupině na WhatsAppu. Davida znám, vyrůstali jsme spolu na Dukle. On prostě takový je, že občas řekne nějaký nesmysl. Myslím, že jsme jim v první půli ukázali, jak se hraje fotbal.“

Jak velké je zklamání? Alespoň k bodu jste byli blízko.

„Souhlasím, protože komu se podaří takový začátek proti Slavii? Na body jsme dneska určitě měli.“

Po vaší ruce ve vápně následoval na začátku druhé půle pokutový kop. Co na verdikt říkáte?

„Ze hřiště a z té samotné situace vůbec nevím, že vlastně nějaká ruka byla. Upřímně vám řeknu, že jestli se tohle u nás píská jako penalta, tak je to úsměvné. Nechci nikoho hanit, ale myslím si, že kdyby to bylo na opačnou stranu, tak se to v životě nepískne.“

Měl jste vůbec možnost reagovat v tom okamžiku?

„Když jsem to viděl v kabině, tak jsem viděl, že Ogbu to do mě v podstatě nastřelil z pár centimetrů do mě. Jak na tohle mám reagovat? To bych se musel z toho hřiště vymazat.“

Alespoň malou náplastí je váš gól hlavou na 2:0, je to tak?

„Jo, Ghali mi tam dal krásný centr, urval jsem se tam Douděrovi a naštěstí to padlo, jenže to k bodům nakonec nevedlo.“

Na gól jste čekal hodně dlouho. Vzpomenete si, kdy naposled jste skóroval?

„Bylo to dlouhé. Měl jsem šance už předtím v této sezoně a nepadlo to tam. V lize jsem naposledy skóroval určitě ještě za Duklu. Možná to bylo proti Plzni, ale nevzpomenu si přesně.“

Na ligovou výhru čekáte už šest zápasů. Na čem je potřeba zapracovat nejvíce?

„Takhle od stolu těžko říct. Řekl bych, že první půle máme docela silné, pak po přestávce dostáváme hodně gólů. Těch aspektů, proč nevyhráváme, tam bude víc, ale proti Slavii se jednalo o diametrálně odlišný výkon, než co jsme předvedli v Karviné. Od toho je potřeba se odrazit.“

Je to složitá situace i psychicky?

„Je to tak, nicméně sezona bude ještě strašně dlouhá. Na nějaké černé série moc nechci myslet. Musíme jít zápas od zápasu a zlomit ten současný stav.“

Může vám dodat sebevědomí, že jste hráli se Slavií v podstatě vyrovnanou partii?

„Myslím si, že to není jen o dnešku. Co jsem v Liberci, tak většinou hrajeme doma proti těm silným týmům atraktivní a vyrovnaný fotbal. Kolikrát jsme je i přehrávali. Spíše se musíme nastavit na ty zápasy, kde se od nás body očekávají. To je důležitější.“

Padalo hodně karet. Jak moc vyhecovaný zápas to byl?

„Emoce k fotbalu patří, musejí tam být. Vyhecované utkání to určitě bylo, ale všechno v rámci mezí. Žádné zákeřnosti a prasárny, které by hrozily zraněním.“

Někteří hráči teď pojedou na reprezentační srazy. Jak moc velká je to pro Liberec komplikace?

„Takový je fotbal. Když jste dobrý, tak je čest se dostat do nároďáku. My ostatní, co se tam nedostaneme, tak na sobě musíme makat o to víc.“