Koubek: Mosquera mi zavřel pusu. Chvála i nedostatky u Vydry

Pochválíte mužstvo za otočku v zápase, nebo naopak pokáráte za dvě obdržené branky?

„Spokojenost s výsledkem je, o tom není pochyb. Utkání jsem se obával. Kdo neprožije program od čtvrtka do neděle, jaký jsme měli my, ten nepochopí, o čem mluvím. Při návratu z Astany probdíte noc na pátek a pak máte mužstvo připravit ne neděli… Museli jsme udělat změny, dát do sestavy hráče, kteří sice s námi v uvozovkách na zájezdu byli, ale nehráli, ušetřili tím nějakou energii.“

V sestavě jste udělal pět změn, projevilo se to na týmu?

„Šlo o narušení obvyklé sestavy, nějaký následek to mělo. V defenzivě jsme byli nestabilní, naopak velmi dobrá byla ofenziva, tam to bylo v pořádku. Jablonec nás dostával presinkem do problémů, některé věci jsme řešili složitě. Třeba před druhým gólem v podání chyby Robina (Hranáče). Systémový projev defenzivy celého mužstva, na který si potrpím, se mi nelíbil. Hráčům jsem to řekl, vědí to. V útoku to bylo v pořádku – energie u Matěje Vydry, rychlost u Erika Jirky. Mělo to šťávu, švunk. Ve druhé půli jsme měli aspoň čtyři stoprocentní šance. Bylo dobré, že jsme si je vytvořili.“

Bleskovému gólu Matěje Vydry po rozehrávce předcházela secvičená akce?„Vyplynulo to ze hry. Každé mužstvo dneska rozehrává tak, že hraje zpátky na stopera a ten dá dlouhý balon dopředu na vysokého hlavičkáře. Rafiu (Durosinmi) to krásně prodloužil, Matěj okamžitě našlápnul. Tohle má dobré – skvěle využil moment, vycítil, že balon nepůjde zpátky. Šlo o krásný, jednoduchý gól, máme z něj radost.“

Dostává se Vydra do formy, jakou měl v Premier League?

„Pomaličku se dostává do hry. Zápas od zápasu zvažujeme, jak hraje soupeř vzadu, jaké typy se do zápasu hodí, jestli budeme hrát pod presinkem, nakopávat balony, nebo naopak kombinovat. Matěj má ještě daleko k tomu, co předváděl před úrazem kolene. Jde proti němu, že pravidelně nehraje. Žádné jméno na světě, když nemá pravidelnou praxi, není v optimálním stavu, to je jasné. Dostáváme ho do hry, proti Jablonci dostal přes šedesát minut. Jsme rádi, že je ve hře, branka mu pomohla. Škoda, že mu tu první neuznali.“

Líbil se vám krásný přímý kop v podání Jhona Mosquery?

„V tu chvíli mi zavřel pusu. V předchozích zápasech před ním dostával přednost Cadu. Jsem rád, že se takhle prezentoval, určitě nám to pomohlo.“

Jak vám bylo po srážce Jindřicha Staňka s Václavem Drchalem?

„Jak mi asi mohlo být… Krve by se ve mně nedořezal. Za měsíc je to podruhé, co se mu něco podobného stalo. Snad to bude mít vývoj, jaký si vždycky přejeme. Aby jeho pauza nebyla na dlouho.“