Liga očima fanoušků: Bohemians vs. Zlín? Zápas na výplach očí savem

Nota bene když jsme od dvacáté minuty hráli bez Olatunjiho. Tady pan rozhodčí šlápl když ne do exkrementu, tak určitě vedle, a tím hrubě ovlivnil další průběh. Že protihráč nevyskočil a zůstal přikován k zemi, nebyla chyba našeho útočníka. Sudí měl spíše udělit žlutou za filmování hradeckého Krejčího, který si teatrálním pádem chtěl vynutit penaltu. Kdybychom hráli se soupeřem zvučnějšího jména, možná by to dopadlo jinak.

V neděli to byla v Liberci jiná písnička. Téměř stejná sestava vůbec nechytila tempo zápasu a deset minut byla jako na kolotoči. Nevím, jak se vůbec může stát, že hráči vyběhnou do utkání takto nepřipravení a neprobere je ani inkasovaná branka. Vyrovnávací gól padl dle komise rozhodčích z nesprávně nařízené penalty. Také bych ji nepískal, ale alespoň se konečně nějaká bizarní situace odehrála ve prospěch Slavie, a ne naopak jako při neuznaných brankách v Jablonci či Teplicích. Slávisté měli téměř celý poločas na vstřelení třetí branky, ovšem nepřišel ani tlak, natož střely a šance. Rozhodl záblesk geniality Juráska a Zafeirise, na ten však nelze spoléhat pořád. Problém se závěry nerozhodných zápasů zůstává nevyřešen.

VIKTORIA PLZEŇ

Staňkovo zranění bolí, přeju brzké uzdravení

Minule jsem si přál dvě výhry – a jsou v kapse. I když třeba ve čtvrtek jsem první poločas naprosto prozíval. Nebylo v něm vůbec nic ke koukání. Vše podstatné, tři branky a naše výhra, se urodilo zkraje druhé půle. Je vidět, že běhat umí i na konci světa v Astaně a úplní dřeváci to opravdu nejsou. Doma s Peltovem trenér oprávněně udělal více změn v sestavě, ale vidět to moc nebylo. No, směrem dozadu nám to prostě skřípe, to si nemusíme nic nalhávat. Naštěstí zase dopředu je to moc a moc pěkné, naše mládí v kombinaci se zkušeností umí trhat obrany. To umí vymyslet naši černoušci, to se hned tak nevidí. A těch šancí na čtvrtý gól, co nakonec nepadl… Tentokrát nás to ovšem nemuselo mrzet.

Co bolí víc, je Staňkovo zranění. Do všeho jde po hlavě, nic nevypustí. Přeji mu brzké uzdravení, budeme ho ještě moc a moc potřebovat. V repre pauze pofoukat bolístky a potom jedeme dál. Máme na to ta pražská „S“ ještě prohnat. Snad už máme smůlu vybranou a bude se na nás smát paní Štěstěna. Čest královně Viktorce! Zvykejte si, dobře už tady bylo…

