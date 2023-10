Skromný fofrník, co vzal ligu útokem. Byznys plán pro Slavii jako Sor?

Před rokem se ještě rozkoukával ve Varnsdorfu, teď pravidelně střílí góly za Baník a táhne slezský klub vzhůru tabulkou: to je Abdullahi Tanko, nigerijská senzace ligového podzimu. „Disponuje extrémní rychlostí. Strašně rychle se do ní dostane a pak si ji udrží. Také ho nevidíme pálit tutovky, protože se vystřílel ve 2. lize a jde nahoru i během probíhající sezony,“ popisuje Tanka redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica v novém díle pořadu iSkaut. „Uvidíme, jestli to bude druhý Yira Sor. Příběhem i herním projevem a postavou ho dost připomíná,“ dodává Jiří Fejgl s odkazem na kariéru Tankova krajana, který se z Baníku přes pražskou Slavii dostal až do belgické ligy.