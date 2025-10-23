Předplatné

ONLINE: Olomouc - Raków 0:0. Boj o první body i gól. V akci Beran či Vašulín

Matěj Mikulenka ze Sigmy v souboji o míč
Matěj Mikulenka ze Sigmy v souboji o míčZdroj: ČTK / Peřina Luděk
Fanoušci olomoucké Sigmy
Souboj Sigmy s Rakówem
Fanoušci olomoucké Sigmy
Fanoušci olomoucké Sigmy
Základní sestava Sigmy pro souboj s Rakówem v KL
Souboj Sigmy s Rakówem
Jan Král ve vzdušném souboji
iSport.cz, ČTK
Konferenční liga
Olomoučtí fotbalisté budou doma na Andrově stadionu usilovat o premiérové body i gól v Konferenční lize. Trenér Tomáš Janotka věří, že jeho svěřenci potvrdí zlepšenou formu a proti aktuálně jedenáctému celku polské Ekstraklasy uspějí. V prvním zápase Olomouc po bojovném výkonu utrpěla porážku 0:2 na stadionu velkého favorita Fiorentiny, druhý gól přitom dostala až v nastavení. Zápas Sigmy s Rakówem sledujte od 21.00 ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Fiorentina22005:06
2Vallecano21104:24
3Štrasburk21103:24
4Jagiellonia21102:14
5Zrinjski11005:03
6AEK Atény21017:33
7AEK Larnaka11004:03
8Sparta11004:13
8Lech Poznań11004:13
10FC Lausanne11003:03
11Celje11003:13
12Crystal Palace11002:03
13Raków11002:03
14Noah11001:03
15Mainz11001:03
16Samsunspor11001:03
17Šachtar21014:43
18Varšava21012:23
19Škendija21011:23
20AZ Alkmaar21011:43
21KF Drita20202:22
22Häcken20202:22
23KuPS20201:12
24Omonia Nikósie20111:21
25Shelbourne20110:11
26Breidablik20110:31
27Hamrun10010:10
28Rijeka10010:10
29Slovan Bratislava20021:30
30Kyjev10010:20
30Olomouc10010:20
32Universitatea Craiova10010:20
33Shamrock10011:40
34Lincoln10010:50
35Rapid Vídeň20021:70
36Aberdeen20022:90
  • Osmifinále
  • Play-off

