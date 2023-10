SESTŘIH: Pardubice - Sigma 1:1. Vlastní gól připravil domácí o výhru

Fotbalisté Pardubic v 12. kole první ligy remizovali na svém hřišti 1:1 s Olomoucí. V 22. minutě poslal domácí do vedení z penalty olomoucký odchovanec Kryštof Daněk, premiérovou remízu v ročníku ale zajistila Hanákům ve čtvrté minutě nastavení vlastní branka Denise Halinského. Sigma se bodově dotáhla na třetí Plzeň, která prohrála 0:3 v Liberci. Východočeši nevyhráli popáté za sebou a v neúplné tabulce jsou třináctí.

Pardubice v lize potřetí za sebou remizovaly, na domácí půdě zvítězily v ligovém ročníku v sedmi zápasech pouze jednou. Olomouc dnešnímu soupeři nepodlehla popáté v řadě.

Pardubicím kvůli trestu za čtyři žluté karty chyběl na lavičce kouč Kováč, úlohu hlavního trenéra převzal asistent Mikula. V olomoucké základní sestavě nechyběl kapitán Breite, jenž nastoupil k 250. zápasu v nejvyšší soutěži.

Po reprezentační pauze se oba celky dostávaly jen pozvolna do tempa a úvod zápasu příliš zajímavých situací nenabídl. Až po čtvrthodině našel Ventúra centrem na zadní tyči Chvátala, jehož volej skvěle vyrazil brankář Budinský.

Domácí udeřili hned z první příležitosti. Ve 20. minutě zfauloval Breite na hranici pokutového území Daňka a sudí Rouček nařídil přímý kop. Po poradě s videorozhodčím ale nakonec ukázal na bílý bod a sám Daněk penaltu stejně jako v minulém kole v Ostravě (1:1) proměnil. Dvacetiletý olomoucký odchovanec dal po příchodu na hostování z pražské Sparty už třetí branku a je nejlepším střelcem Východočechů. Z respektu k mateřskému klubu gól neslavil.

Úvodní branka zápasu pomohla a hra se otevřela. V 38. minutě se dostali Hanáci při závaru před bránou několikrát k zakončení, míč ale do sítě nedostali. Vzápětí mohl zvýšit Daněk, jeho střelu na přední tyč zneškodnil Digaňa, který dnes dostal přednost před obvyklou brankářskou jedničkou Macíkem.

Olomouc vstoupila do druhého poločasu aktivněji a převzala otěže zápasu. Velké emoce vzbudila situace ze 47. minuty, kdy domácí Ortiz podrazil v zárodku akce Zifčáka, jenž by postupoval sám na Budinského. Kolumbijský stoper vyloučení unikl a za svůj zákrok dostal žlutou kartu. V 64. minutě se navzdory olomouckému tlaku radovali z druhé trefy domácí, při Tischlerově střele ale překážel Digaňovi ve výhledu v ofsajdu stojící Krobot a Rouček opět po poradě s videorozhodčím branku odvolal.

Kouč Hanáků Jílek poslal ve druhé půli na hřiště i uzdravené nejlepší střelce týmu Juliše (pět ligových gólů) s Vodhánělem (čtyři), ani oni se však do žádné velké šance nedostali. Až v 79. minutě měl po rohu na hlavě vyrovnání Beneš, svůj pokus ale pod břevno nestlačil. Hanáci se tak dočkali v nastavení, kdy si Zmrzlého centr do vápna srazil do vlastní sítě Halinský.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22. Daněk Hosté: 90+4. Halinský (vl.) Sestavy Domácí: Budinský – Icha, Halinský, Ortíz, Surzyn – Daněk (85. Zlatohlávek), Vacek, Hlavatý (85. Donát) – Míšek (61. Patrák), Černý (C) (61. Krobot), Sychra (61. Tischler). Hosté: Digaňa – Chvátal (86. Vraštil), Beneš, Pokorný, Zmrzlý – Ventúra (46. Vodháněl), Breite (C) – Navrátil (65. Fortelný), Pospíšil (79. Fiala), Zorvan – Zifčák (65. L. Juliš). Náhradníci Domácí: Šmíd, Donát, Patrák, Pikul, Tischler, Darmovzal, Krobot, Helešic, Mukwelle, Zlatohlávek, Kukučka Hosté: Macík, Israel, Fiala, Vraštil, Matys, Juliš, Fortelný, Vodháněl Karty Domácí: Ortíz, Daněk, Patrák Rozhodčí Rouček – Hrabovský Šimáček Stadion CFIG Arena Návštěva 3141 diváků

Klíčové momenty:

