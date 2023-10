Pešek už ani nevěděl, kdy dal gól, slavil „těhotně“. Zesílil a zrychlil

Znovu prožil radost z ligového gólu, poprvé od loňského února. Záložník Sparty Jakub Pešek obešel brankáře Dávida Šípoše a trefil se do prázdné branky. Ihned sebral balon a s úsměvem ho strčil pod dres. „Byl to pozdrav ženě k televizi, která je těhotná. Jsme už ve finále. Jen čekáme, kdy se to narodí,“ prozradil třicetiletý hráč po výhře nad Českými Budějovicemi (4:0) .

Jste po reprezentační pauze a před zápasem s Rangers. Mohli jste si představit lepší výkon?

„Do utkání jsme šli s tím, že jsme někteří hráči dostali šanci. Třeba i já. Bral jsem to jako příležitost se ukázat. Zvládli jsme to skvěle a musím tým pochválit za to, jak jsme k tomu přistoupili.“

Po dlouhé době jste nastoupil v základní sestavě. Byl jste nervózní?

„Menší nervozitu jsem cítil, ale konečně jsem hrál na pozici, která mi vyhovuje nejvíc. Zároveň jsem se na zápas strašně těšil, v Budějovicích jsem strávil hezké roky. Motivace byla obrovská.“

Dal jste gól, ale vyčítáte si i střelu mimo při první šanci?

„Jo, to byl skvělý balon od Kuchtiče (Jan Kuchta). Soustředil jsem se na první dotek, měl jsem to řešit na přední tyč po zemi. Moc jsem to podebral a letělo to nad.“

U vstřelené branky jste obešel brankáře Šípoše. Věděl jste hned, co uděláte?

„Za ten gól jsem rád. Zase to bylo od Kuchtiče. Pohlídal jsem si ofsajd a měl jsem jen myšlenku, že si to posunu a zasunu balon do branky.“

Zvedne vám sebevědomí?

„Už před zápasem se mě ptali, kdy jsem dal gól naposledy. Ani jsem si to nevybavil, nedokázal jsem odpovědět. Načítal jsem si v hlavě, jak bych ho oslavil, jakou bych z toho měl radost. Pro moje sebevědomí je to určitě dobře. Doufám, že mi to pomůže.“

Po návratu z marodky jste prohlásil, že se cítíte nejlíp v kariéře. Pořád to platí?

„Musím zaťukat, že to tak opravdu je. Jsem silnější, přibral jsem i nějaká kila a v soubojích se cítím opravdu líp. Troufnu si říct, že jsem neztratil ani rychlost, možná jsem ještě rychlejší. Cítím se skvěle. Koleno mě neomezuje, samozřejmě na něm pracuju, ale jsem šťastný za to, jak na tom jsem.“