Klíč k úspěchu Baníku? Lavička! Střelec Almási: Ruku jsem měl u těla

Do základu Baníku se Ladislav Almási ne a ne prosadit, výhra 1:0 v Teplicích to ale možná změní. Urostlý útočník naskočil do remízového zápasu z lavičky a na jedenáctý pokus se mu povedlo vstřelit svou první branku v této sezoně. „Že jsem to netrefil ideálně? Když z toho byl gól, trefil jsem to nejlépe, jak to šlo,“ smál se Hapalův žolík. Právě v síle lavičky vidí největší změnu oproti minulým sezonám.

Gratulace k zisku bodů, jaký to pro vás byl zápas?

„Jak asi všichni viděli, Teplice hrály celkem dobrý fotbal, hlavně první poločas. Pak přišla červená karta, ale ta nám tolik nepomohla, oni pak betonovali a chodili do brejků. Trenér pak už asi viděl, že to bude chtít dávat centry, Teplice bránily se všemi hráči, tak mě tam poslal. Tak to i trochu vyšlo, přišel ke mně takový centr po zemi a šťastně jsem to trefil.“

Ale netrefil jste to uplně ideálně…

„Když z toho byl gól, tak jsem to trefil asi nejlépe, jak jsem mohl! (směje se) Prošťouchl jsem to Knapíkovi mezi nohama a gólman šel svým pohybem na první tyč.“

Jak jste viděl sporné momenty v utkání, třeba vaší ruku?

„Tyto věci raději nekomentuji. Rozhodčí podle mě ty situace posoudil velmi dobře. U mé ruky jsem věděl, že ruka byla u těla a rozhodčí mi to pak potvrdil. To se nepíská.“

Baník je teď rozjetý a opakovaně získává body venku, co vidíte jako hlavní příčinu?

„Teď se nám daří, hodně makáme. Změna oproti dřívějšku je určitě lavička, spoustu zápasů rozhodli právě střídající hráči. Podívejte se na Slavii, má také silnou lavičku a druhý poločas zápasy rozhodují. Mají to tak všechny velké týmy. Celková síla kádru je teď i u nás moc dobrá.“