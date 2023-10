Látal: Jako při sexu, když není to nejlepší. Chybí hroťák, být tu Doležal...

Věže jabloneckého kostela aby začaly směrem ke Střelnici bít na poplach. Severočeši jsou v tabulce po prohře s Bohemians 0:1 patnáctí, byť v zelenobílém derby měli velkou převahu. „Přišel jsem do šatny, tam všichni svěšené hlavy, ale co mám klukům povědět? My jsme zápas neodchodili, neodehráli jsme ho špatně,“ hájil svůj tým Radoslav Látal, který by rád měl víc alternativ na hrot.

Měli jste velkou převahu, ale žádný bod.

„Jsme zklamaní, ale ne z předvedené hry. Vstoupili jsme do utkání dobře, dobře jsme Bohemku presovali. Ale mít víc ze hry nejsou šance… Pak jsme inkasovali z ojedinělého brejku, ale dál jsme hráli bez efektu. Ve druhém poločase jsme nechali sestavu, pak jsme oživili křídla, ale výsledek byl 14 rohů... V zakončení jsme jaloví, pak nám ty body chybí.“

Co chybělo?

„Důraz, být trošku odvážnější v pokutovém území, trošku se poprat. Chováme se tam dětsky. Místo abychom se srazili, tak míč propadne. Chybí nám typický hrotový útočník. Být tu Doležal, tak dá dvě branky. Krulichova výkonnost kolísá, od toho jich tolik nemůžeme chtít.“

S absencí vykartovaného Hurtada jste si poradili, Bohemians šance neměli.

„Jasně. Přišel jsem do šatny, tam všichni svěšené hlavy, ale co mám klukům povědět? My jsme zápas neodchodili, neodehráli jsme ho špatně. Bylo nasazení, průniky, ale ta efektivita... To máte jako při sexu. Když tam není to nejlepší...“

Máte v hlavě jiné varianty na hrot?

„Momentálně nemáme nikoho jiného. Drchal je zraněný, má dva týdny pauzu s kolenem. Posunuli jsme tam Martince, ale není to typický útočník. V útoku hrával, takže nějaké předpoklady má.“

Co trávník? Hodně se klouzalo...

„Možná jo, ale trávník je živý. Momentálně je fantastické, co se tu udělalo. Kdyby tu byl starý, tak by se možná nehrálo. Voda okamžitě odteče, takže klobouk dolů.“