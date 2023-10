Zápas, který hrajete jednou za život. Kušej a spol. ovládli iSport Index

Takový zápas hrajete jednou za život, většina hráčů se ho ani nedočká. Přitom by si ho přáli každý týden. Hlavni ofenzivní kofři. Vpředu moře prostoru, brejky do otevřené obrany, hodně centrů ze stran, dárečky od brankáře. Není divu, že v divočině na zlínské Letné zazářil hlavně rychlonožka Vasil Kušej, autor dvou branek a dvou asistencí.

Vypadá to, že se dal po bolestivém krachu lukrativního angažmá v nizozemském Utrechtu mentálně do kupy a vrací se do bývalé fazony. „Ještě to není stoprocentní. Ale když dáte jako útočný hráč dva góly, k tomu asistence, může vám to jenom pomoct,“ uvedl trenér Marek Kulič.

Je fakt, že v první půli se třiadvacetiletý Kušej neprosadil. To ještě byla defenziva protivníka sevřenější, pravý bek Rudolf Reiter si na něj dával pozor. Po pauze však i on povolil a mladoboleslavský klenot toho perfektně využil. „Kolik dal gólů?“ zjišťoval Reiter po bitvě. „Dva? Takže je vlastně jedno, jak hrál,“ pokrčil rameny.

Rodák z Ústí nad Labem se nejprve trefil krásnou hlavičkou na zadní tyč po Suchomelově centru, brankář Matej Rakovan se po střele jen ohlédl. Po důležité korekci na 2:3 poté připravil góly Jawovi (3:3) a po brejku střídajícímu Yusúfovi (5:7). Předposlední zásah vyšel opět na Kušeje, když mu chybující Rakovan v 87. minutě předložil balon před prázdnou bránu.

Svou střelecky nejplodnější sezonu potvrdil ve Zlíně jeho parťák Daniel Mareček. Dříve neproduktivní defenzivní záložník se v Mladé Boleslavi převtělil v solidního střelce. Jeho proměna až šokuje. V minulém ročníku skóroval pětkrát, nyní už má na svém kontě šest tref z jedenácti duelů. Pětadvacetiletý polař je nejlepším střelcem týmu a dělí se o druhé místo v rámci celé soutěže. Pouze sparťan Lukáš Haraslín dal o gól víc.

Odchovanec Sparty byl v sobotu dvakrát ve vápně na správném místě, i jemu pomohlo Rakovanovo zaváhání. „Nejvíc nám paradoxně pomohl gól soupeře na 3:1. Ta facka nás nastartovala, semkli jsme se. Oni už pak asi rezignovali na obranu, chodili jsme do přečíslení a dobře jsme je vyřešili,“ vyprávěl Mareček. „Věděli jsme, že tady neprohrajeme a že máme na to, abychom vyhráli. Možná i Zlín měl pocit, že co jde na bránu, z toho bude gól. Ale my jsme měli asi víc střel,“ shrnul s úsměvem výjimečný zážitek.