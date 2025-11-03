Symbol změny? Pardubice drží „stará“ parta… Posily sedí, představy byly jiné
Měli být symbolem změn, vzestupu. Každý z nich si vysloužil v minulých časech aspoň náznakem přízvisko gamechanger. Jenže v Pardubicích zatím ofenzivní trio ze Slavie a Karviné tápe. Také proti Dukle pálili jiní, konkrétně Ladislav Krobot, člen „staré“ party. Giannis-Fivo Botos a Feilip Vecheta jen střídali, Divine Teah proseděl zápas na lavici. Představy byly rozhodně jiné.
Měli se stát hybnou silou ofenzivy. Jenže dál ji táhnou známá jména jako Vojtěchové Patrák se Sychrou, Abdullahi Tanko, vrátil se Ladislav Krobot, který poslal Pardubice s Duklou do vedení.
Tým ho však neudržel, ve druhé půli hrál mnohem hůře, nakonec bral remízu 1:1. „Asi můžeme být rádi, padlo to na nás, měli navrch, měli šance. Sešli jsme se v kolečku, že se musíme dát dohromady, ale jelo to dál,“ vykládal Krobot.
Po změně nepomohly ani (stále ještě) nové tváře. Giannis-Fivos Botos s Filipem Vechetou absolvovali půlhodinu. „Hrajeme o záchranu, dole, nejde zkoušet,“ vykládal trenér Jan Trousil, proč se nedostalo ani na Divinea Teaha.
Ani jeden z tria zatím neválí. U Botose a Teaha jsou i objektivní důvody, měli zdravotní problémy. „Boty se doléčil, měl tři tréninky, vypadal výborně,“ popsal kouč. „Divine má pořád něco na holeni,“ prozradil. Nakonec šel na hřiště Botos, nahradil „uvadajícího“ Sychru, jak naznačil trenér. Mimochodem na domácího kapitána, který hrál slušně, se přijel podívat nový sportovní šéf Sigmy Pavel Hapal.
Vecheta zase vyměnil střelce Krobota. „Filda dostal ťafku v Karviné. Byl jeden z nejlepších střelců ligy a najednou nehrál. Tady je očekávání, řekli jsme mu, ať nečte média, sociální sítě. Ale musí hrabat, jezdit, být nebezpečný. Laďa Krobot byl taky upozaděný, ale ve Zlíně nám ukázal, že je tady,“ řekl Trousil.
Je pravděpodobné, že posily dostanou možnost ve středu v poháru s Baníkem.
Trio v (ne)akci
Všichni dorazili na závěr přestupního období, a to s velkou pompou. Zatím ji však trio posil v Pardubicích nepotvrzuje. Východočeši od té chvíle odehráli osm ligových střetnutí. Jaký na ně měla trojice vliv?
Giannis-Fivos Botos (24)
- Zápasy: 5
- Minuty: 305
- Góly: 0
- Asistence: 0
- Základní sestava: 4
Filip Vecheta (22)
- Zápasy: 8
- Minuty: 373
- Góly: 0
- Asistence: 0
- Základní sestava: 5
Divine Teah (19)
- Zápasy: 6
- Minuty: 308
- Góly: 0
- Asistence: 0
- Základní sestava: 4
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu