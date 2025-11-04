Arsenal: nejlepší tým světa. Co s takovou přesilou svede Slavia? V Edenu umí čarokrásy
Ohromná síla, dokonalý orchestr. Řeč je o Arsenalu, kterému bude čelit Slavia v Lize mistrů. „Nejlepší tým na světě,“ vydechl Jindřich Trpišovský. Co s takovou přesilou svede Slavia? Ani v případě maximálního výkonu kompletní sešívané jednotky je úspěšný výsledek zcela bez záruky… Tak brutální je rozdíl mezi soupeři.
Krátce před devatenáctou hodinou dosedl na příletovou dráhu třetího terminálu Letiště Václava Havla speciál z Londýna. Do Prahy přivezl nejlepší fotbalovou partu světa – Arsenal FC. Trenér Mikel Arteta se rovnou vydal autem na tiskovou konferenci do Edenu, tým odjel do luxusního hotelu Fairmont Golden Prague, dříve známého Intercontinentalu.
„Slavia hraje velmi intenzivně a přímočaře, musíme být opatrní. Jsou spolu po dlouhou dobu, mají jasnou herní filozofii a mimochodem mají doma skvělou atmosféru,“ prohlásil Arteta, který se v Praze chystá sejít s Tomášem Rosickým, sportovním ředitelem Sparty. „Je to jeden z mých nejoblíbenějších hráčů. Pokud bude příležitost, zkusím se s ním v úterý potkat, obejmout se a popovídat o fotbale,“ usmál se.
Klasický předzápasový trénink si tým odpustil, jednotku absolvoval v Anglii. S kulisami slávistického stadionu se seznámí poprvé až v úterý, zhruba hodinu a půl před zápasem.
Arsenal nedělá z výjezdního zasedání v Praze velkou věc. Všeobecně se očekává, že v současné formě nasype Slavii pár branek, žádnou nedostane a s klidem na duši se vrátí domů. V uplynulých týdnech a měsících je zvyklý v takovém režimu fungovat. Vyhrál devět zápasů v řadě, 686 minut nepovolil sokovi pocit z gólového štěstí.
V Anglii, a nejen tam, jsou z party Mikela Artety úplně paf. V Premier Leaugue jen Liverpool, a to už na konci srpna, přišel na to, jak sebrat Arsenalu hračky. Jinak nikdo. Gunners neděsí kvantem nastřílených branek. Oni si kořist pečlivě připravují, naženou do kouta a pak uštknou. Rival po devadesáti minutách práce jen sklopí hlavu. Tak to zkuste zase jindy!
„Tým s nejlepší sportovní formou na světě,“ vypálil na pondělní tiskové konferenci Jindřich Trpišovský. Nikoho z novinářů soud nepřekvapil. Tak to prostě je. Bez debat. Tečka. „Kdybych měl říct, kdo je z Arsenalu nejnebezpečnější, nestihneme za dvě hodiny trénink,“ rozesmál slávistický trenér tiskové středisko.
Načež se pustil do vyprávění. Za několik minut se přistihl, že mluví už vážně dlouho. I na jeho poměry.
„Arsenal je vyspělý tým, kontroluje zápasy, má velkou technickou kvalitu, hráči jsou velcí, silní, rychlí. Teď jsou navíc ve špičkové formě, soupeře nepouštějí do zakončení. Jsou nejvyváženější, nejkomplexnější. O jakékoli stránce hry se můžeme bavit v superlativech. Zjednodušeně mě fascinuje absolutní technická kvalita, kontrola zápasu plus kvalita náběhů do křídelních prostorů.“ A to je pouze výběr z mnoha Trpišovského větných spojení plných obdivu a respektu.
Jedno hvězdné jméno za všechny? Declan Rice.
Dřívější parťák Tomáše Součka z West Hamu je pro Arsenal poklad. Studnice nevyčerpatelných nápadů. Chlap s neskutečným citem pro abnormálně přesné řešení situací a náramným nadáním při zahrávání standardních situací.
„Je to nejlepší exekutor,“ přikývne Trpišovský. „Arsenal má standardky úplně ustřelené. Nikdy jsem nic takového neviděl. Snoubí se v nich síla, výška, timing, hra hlavou, ale hlavně Declanova exekuce, to je prostě fantazie. Navíc oni umějí i zareagovat na to, kde stojí nejlepší hlavičkáři soupeře, a změnit prostor. Z deseti míčů posadí deset do správného území.“
Co s tím svede Slavia? V posledních týdnech dostává za uši za neurovnaný herní projev. Nestřílí góly, úporně se tlačí do šancí, chybí mistrovská lehkost a elegance. Jestliže je Arsenal na herním maximu, o českém mistrovi se to říct rozhodně nedá.
Slavia však umí v Evropě sehrát čarokrásné partie. Pod Trpišovským to ukázala několikrát. Jestli to bude platit i o úterku, se ukáže od 18.45 před našvihaným Edenem. Sestava? Zřejmě se bude v mnohém podobat té proti Baníku. Změna možná přijde v brance, kde by mohl Jindřich Staněk nahradit Jakuba Markoviče.
„Plán byl daný už před Ostravou, a toho se budeme držet,“ nastínil Trpišovský. A dál? Možná se od začátku do hry dostane uzdravený David Douděra.
Slavia zatím ve třech zápasech Ligy mistrů sebrala dva body za remízy s Bodö/Glimt (2:2) a Bergamem (0:0), vybouchla na Interu (0:3). Výsledky Arsenalu nepřekvapí: tři duely, tři výhry při skóre 8:0…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|3
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|4
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|7
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|11
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|11
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|14
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|15
Tottenham
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|19
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|20
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|21
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|22
Frankfurt
|3
|1
|0
|2
|7:11
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|3
|0
|2
|1
|6:7
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Slavia
|3
|0
|2
|1
|2:5
|2
|29
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|30
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off