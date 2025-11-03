Arteta v Edenu. Postrádat bude hvězdu v útoku, plánuje setkání s kamarádem Rosickým
Novináři v Edenu si počkali, ale top trenérské jméno nakonec z letiště přijelo. Španělský kouč Mikel Arteta navštívil stadion Slavie už podruhé, ale nyní je mnohem uznávanější osobou než před čtyřmi lety při výhře 4:0. Nyní je top trenérem, tuto sezonu se navíc silně hlásí o titul v Premier League. Během nahuštěného harmonogramu v Praze si chce udělat čas na jednu věc – setkání s kamarádem a bývalým spoluhráčem Tomášem Rosickým.
Kolem sedmé večer dosedl na letiště Václava Havla stroj s celým týmem Arsenalu. Většina zamířila přímo do hotelu, malá část se odklonila k mediálním povinnostem v Edenu. Žádný trénink na hřišti soupeře neproběhl, ten si tým Mikela Artety odbyl doma, už tak dorazili do garáží stadionu zhruba se čtyřicetiminutovým zpožděním. Než se kouč setkal s českými a především anglickými novináři, za pultík v tiskovém centru vršovického stadionu si sedl Belgičan Leandro Trossard.
V posledních týdnech se křídelník stal i kvůli zraněním jiných hráčů důležitou osobou. V úterý pravděpodobně nastoupí, možná i na hrotu útoku. Ale novináře z ostrovů zápas se Slavií příliš nezajímal. Trossard čelil všemožným jiným otázkám – na svou roli v týmu, harmonogram zápasů Premier League, nebo dokonce jakou délku rukávů u dresu preferuje.
Pak už přišla hlavní trenérská hvězda, a to učeň Pepa Guardioly, stále teprve třiačtyřicetiletý Arteta. Hlavním tématem jeho promluv byl především zdravotní stav jedné z hlavních hvězd – švédského útočníka Viktora Gyökerese. Hroťák dorazil v létě za bezmála 70 milionů eur, ve 14 zápasech se trefil šestkrát, ale o půli víkendového zápasu s Burnley v půlce střídal. Vynuceně.
„Není na tento zápas k dispozici. Netrénuje a musíme počkat na výsledky vyšetření. Mám starosti, protože nikdy neměl svalová zranění,“ litoval Arteta, kterému bude v útočných řadách chybět i Martin Ödegaard, Noni Madueke, Kai Havertz a zřejmě i Gabriel Martinelli.
Zájem o Gyökeresovo zranění byl mezi anglickými novináři tak velký, že kouč musel po chvíli s vlídným úsměvem říct: „Jsme tu od toho, abychom se bavili o zítřejším zápase, ne o hráčích, kteří nemůžou hrát.“
O Slavii ale beztak ztratil jen pár slov. Ve stínu honby za titulem a dalších soupeřů v Lize mistrů jde o zápas menší prestiže. Arsenal ale cílí na to udržet další nulu, díky které by překonal klubový rekord. „Obtížnost této soutěže je vyšší,“ podotknul Arteta na adresu Ligy mistrů, kde ještě žádný soupeř nedal jeho hráčům branku. „A Slavia je tým, který hraje velmi intenzivně a přímočaře, takže musíme být opatrní. Jsou spolu dlouhou dobu, mají jasnou herní filozofii a mimochodem mají doma skvělou atmosféru.“
Závěrem ale přeci jen odtajnil, čím je pro něj výlet do Prahy speciální. Chystá se sejít s Tomášem Rosickým, sportovním ředitelem Sparty. „Je to jeden z mých nejoblíbenějších hráčů. Pokud bude příležitost, zkusím se s ním v úterý potkat, obejmout se a popovídat o fotbale,“ usmál se Arteta než odešel do útrob Edenu.
Po boku Rosického odehrál Španěl v dresu Kanonýrů solidní porci 68 utkání, znají se výtečně, napříč posledními roky jsou spolu v kontaktu. Uvidíme, zda si duo kreativních záložníků během úterý na zmíněné objetí čas najde. V Edenu startuje velká show už v 18:45.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|3
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|4
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|7
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|11
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|11
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|14
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|15
Tottenham
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|19
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|20
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|21
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|22
Frankfurt
|3
|1
|0
|2
|7:11
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|3
|0
|2
|1
|6:7
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Slavia
|3
|0
|2
|1
|2:5
|2
|29
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|30
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off