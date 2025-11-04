Šokovali mocné. Co dnes dělají první liberečtí šampioni, mistři roku 2002?
V samostatné české lize byli první, kdo prolomili nadvládu pražský S, tedy především Sparty. V roce 2002 po zamotaném závěru soutěže sebral titul nakonec Slovan Liberec vedený Ladislavem Škorpilem a Josefem Csaplárem. Tak trochu až později se ukázalo, jak velcí a zajímaví hráči v týmu byli. Co dnes dělají?
Antonín Kinský
brankář
ročník 1975
30 zápasů
Jasná brankářská jednička v titulové sezoně, propracoval se také do národního mužstva, s kterým byl jako trojka na ME 2004 a MS 2006. Dlouhá léta (a úspěšně) působil v Rusku, kde v roce 2010 ukončil kariéru. Působil jako trenér brankářů, například u reprezentace U19. Cepoval syna Antonína, který v zimě přestoupil ze Slavie do Tottenhamu. Dohlíží na jeho kariéru. Žije jako rentiér.
Zbyněk Hauzr
brankář
ročník 1973
Silná dvojka, jež se však do brány nedostala. Nakonec ale v lize odchytal 141 zápasů. Ve Slovanu působil jako trenér mládeže, ale nakonec musel do vězení kvůli odsouzení za zmanipulování tři zápasů nejvyšší soutěže. Nyní se ve fotbale nepohybuje, společně se svým bratrem se začal živit výrobou koňských sedel.
Miroslav Holeňák
obránce
ročník 1976
25 zápasů, 1 gól
Další z trenérů ze zlatého mužstva. Ostatně na hřišti byly vidět jeho možnosti, vždy řídil hru z pozice stopera. Nakonec to dotáhl do Slavie, zahrál si také v Rakousku. Také druhou kariéru má spjatou se Slovanem, i když vedl také Varnsdorf ve druhé lize. Aktuálně je asistentem Radoslava Kováče u prvního mužstva.
Tomáš Janů
obránce
ročník 1973
28 zápasů, 1 gól
Levý bek, jeden z kapitánů a také nejvytrvalejších spáčů i běžců. Přezdívá se mu Pady, se Slovanem nakonec bral všechny tři mistrovské koruny. Bez přehánění legenda. Pracoval u mládeže, nyní je asistentem u týmu žen. S trenérem Josefem Csaplárem, jak říkají, „chodí na dřevo“.
Petr Johana
obránce
ročník 1976
30 zápasů, 5 gólů
Tvrdý stoper se vyšvihl po Liberci do Sparty, s níž získal další titul. Zahrál si také v Turecku, v reprezentaci nastřádal třináct startů. Končil doma v Mostu, odkud do Liberce v roce 2000 přestoupil. Poté se vrhl na trénovaní, vedl první mužstvo Baníku, stal se šéftrenér mládeže, nyní je u kategorie U19.
Petr Lukáš
obránce
ročník 1978
19 zápasů, 3 góly
Vysoký stoper má vedle titulu se Slovanem další dva se Spartou, jeden jako mladík, druhý jako klasický člen kádru, na Letnou odešel právě z Liberce. Později hrál za Teplice, vyzkoušel si rovněž rakouskou ligu v LASK Linec. Profi období skončil v roce 2013. Později působil jako manažer FK Dobrovice.
Bohuslav Pilný
obránce
ročník 1973
20 zápasů, 1 gól
Další z kapitánů a šéfů, měl velký vliv na Václava Kolouška. Na stoperu byl nezdolný, jeho tvrdá střela je pojem. Ve Slovanu vydržel ještě rok po úspěchu, pak se vrátil domů do Hradce. Po kariéře se vrhl na trénování, vedl Hradec, působil také v jeho mládeži, a ve druholigových týmech Sokolova, Žižkova, Příbrami, Dukly, nyní je ve Vlašimi.
Pavel Čapek
záložník
ročník 1976
25 zápasů
Krajní hráč, který postupně sebral místo v sestavě Robertu Neumannovi, ukončil kariéru v roce 2011, ještě kopal v Německu, Varnsdorfu a ve střížkovských Bohemians. Poté se vrhnul na trénování mládeže ve Slovanu, postupně přešel k juniorce, následně k U19 a nyní je hlavní trenér B týmu.
Ivan Hodúr
záložník
ročník 1979
20 zápasů
Geniální a elegantní střeďák byl hravý i mimo hřiště. A to až chorobně. Proto se dostal do spárů korupční aféry, šlo o sázení a ovlivňování utkání. Na Slovensku dostal trest na pětadvacet let. Nyní se ho snaží „odpracovat“, přednáší pro mladé fotbalisty o nebezpečích matchfixingu.
Roman Jůn
záložník
ročník 1976
23 zápasů, 1 gól
Levý záložník s urostlou figurou po Liberci kopal ještě za České Budějovice či Hradec, pak se pohyboval v nižších soutěžích, třeba v rodném Hlinsku, Živanicích nebo ve Vysoké nad Labem, tedy ve východních Čechách. Nyní je místopředsedou klubu v Hlinsku, vede také první mužstvo v divizi. Pracuje jako oblastní obchodní ředitel pivovaru Lobkowicz.
Václav Koloušek
záložník
ročník 1976
26 zápasů, 6 gólů
Tvůrce hry, ale také složitý borec do kabiny. Ve Slovanu ho zkrotili a on byl klíčovým mužem. Zahrál si také v Itálii, Spartě, Slavii, vyhrabal se z akutní leukémie. Nyní chodí kopat za veterány Sparty, za bohdanečský tým Garda, který jezdí na turnaje po Evropě. Pro tn.cz uvedl, že pracuje mimo fotbal, v jedné rodinné firmě a je spokojený.
David Langer
záložník
ročník 1976
29 zápasů
Po angažmá v Liberci si zahrál za Mladou Boleslav, v Řecku a poté si dlouhá léta vydělával v nižších rakouských soutěžích. Střední záložník řešil také osobní finanční problémy, ale do fotbalu se vrátil. Už v Řecku a Rakousku začal trénovat mládež, po návratu se práci dál věnoval v Příbrami, kde měl i individuální jednotky. Od roku 2022 je šéftrenérem mládeže ve Viktorii Žižkov.
Robert Neumann
záložník
ročník 1972
11 zápasů
Po mistrovské sezoně prakticky skončil, i když si ještě zahrál v Německu, v nižších soutěžích nebo ve futsalové lize. Brzy se vrhnul do žurnalistické branže, píše - o čem jiném - o fotbale. Šest let působil také v deníku Sport, nyní je členem redakce deníku Právo a webu sport.cz.
Petr Papoušek
záložník
ročník 1977
6 zápasů
Neodkopal toho tolik, ale už tehdy ukazoval techniku, perfektní standardní situace, tedy kvality, které ho dovedly do Sparty, Baníku a také k pěti titulům (dva Slovan, tři Sparta). Jako horda spoluhráčů se po konci v roce 2013 vrhl na trénování, začínal ve Slovanu u béčka, zkusil si angažmá u reprezentace U20, nyní působí ve druhé lize, po Varnsdorfu převzal Chrudim.
Martin Zbončák
záložník
ročník 1975
14 zápasů, 1 gól
Levák, který se nakonec vyšvihnul až k angažmá ve Spartě i Slavii a zahrál si také v Rusku a Řecku, uzavřel profesionální cestu v roce 2010 na Vyšehradě. Poté se vrhnul na trénování, v letech 2021 až 2023 byl hlavním koučem Třince, poté se opět vrátil k jeho mládeži, nyní je u týmu do devatenácti let.
Jan Nezmar
útočník
ročník 1977
30 zápasů, 14 gólů
V památném ročníku byl druhý nejlepší střelec, přispěl buldočí povahou, zapadl vedle technika Jiřího Štajnera. Získal ještě titul v roce 2012, ale souběžně už se chystal na dráhu sportovního ředitele. Začínal ve Slovanu, objevil Jindřicha Trpišovského, spolu odešli do Slavie. Když v ní skončil, dal si pauzu, reagoval na podezření z účasti na korupční aféře. Do fotbalu se vrátil jako pravá ruka nového majitele klubu Ondřeje Kanii.
Gyan Baffour
útočník
ročník 1980
20 zápasů, 4 góly
Útočník z Ghany byl v té době trochu zjevení, po gólech metal salta. Dotáhl to do ruské ligy, končil v Saúdské Arábii v roce 2013. Od té doby se věnuje podnikání, má firmu se známým bratrem Asamoahem (hrál v Premier League i Serii A) v nápojovém průmyslu. Baffour se věnuje také komentování fotbalu, zejména reprezentace.
Jiří Štajner
útočník
ročník 1976
29 zápasů, 15 gólů
Nejlepší kanonýr mužstva, sedl si s Janem Nezmarem a Václavem Kolouškem. Ten o něm říkal: „Dal patnáct gólů a dalších čtrnáct o Nezmara.“ Bohém se vykopal do Bundesligy, v Hannoveru byl osm let. Se Slovanem získal ještě titul v roce 2012 (jako mladík má se Slavií z roku 1996), po kariéře hrál v Německu a nižších soutěžích. Působil v České Lípě jako asistent, nyní je hlavní trenér Turnova (divize).
Vladimír Kožuch
útočník
ročník 1975
11 zápasů, 1 gól
Slovák dehrál první polovinu ročníku, na jaře působil ve Viktorii Plzeň, která skončila v tabulce druhé ligy nakonec na čtvrtém místě. Do Čech přišel z Prešova, později působil v Trnavě, za reprezentaci zvládl sedmnáct utkání. Jako asistent působil v Trnavě po boku Pavla Hoftycha, z profesionálního fotbalu však odešel do „dedinského“, jak říká.
Trenéři
Ladislav Škorpil (1945) a Josef Csaplár (1962)
Spojili se až po začátku ročníku, Csaplár dorazil jako hybná síla směrem k progresu, moderním trendům. Škorpil zůstal jako držitel nadhledu, umělec správného nastavení kabiny. Nakonec z toho byl mistrovský titul a postup do čtvrtfinále Poháru UEFA, kde mužstvo vypadlo s Dortmundem (předtím vyřadilo Celtu Vigo, Mallorku i Lyon). Oba byli svérázové, ale sedli si, znali se už z předchozích let z Příbrami.
Škorpil je nyní v důchodu, pořád chodí doma v Hradci na fotbal, dočkal se nové arény, v což ani sám nevěřil. Csaplár nedávno skončil v České Lípě, občas tvrdě glosuje místní fotbal, věnuje se firmě na zpracování dřeva.
Další členové kádru
Brankáři:
Lukáš Macháček, 1979, 0/0
Michal Šilhavý, 1976, 0/0
Pavel Šíranec, 1984, 0/0
Obránci:
Lukáš Killar, 1981, 5/0
Josef Lexa, 1972, 0/0
Jozef Valachovič, 1975, 2/0
Vlastimil Vidlička, 1981, 0/0
Tomáš Kučera, 1980, 2/0
Tomáš Hudec, 1982, 0/0
Lukáš Novotný, 1978, 0/0
Záložníci:
Martin Morávek, 1978, 2/0
Petr Silný, 1981, 0/0
Útočníci:
Filip Hološko, 1984, 0/0
Miroslav Slepička, 1981, 2/0
Tomáš Jakus, 1978, 0/0